Держдума дала старт підвищенню пенсійного віку для росіян

Державна дума Росії у першому читанні підтримала законопроект про підвищення пенсійного віку для росіян.

За відповідний проект закону проголосувало 328 російських депутатів, 104 проголосували проти.

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На початку засідання кілька депутатів від КПРФ та партії "Справедлива ​​Росія" виступили з пропозиціями скасувати або відкласти розгляд цього закону, але його все ж було поставлено на голосування.

Пропозиція винести законопроект на всенародне обговорення була відхилена також, пишуть російські ЗМІ.

Поправки до цього закону можуть бути внесені до 24 вересня.

Нагадаємо, в розпал Чемпіонат світу 2018 уряд Росії оголосив про рішення поступово підвищити пенсійний вік – з 55 до 63 років для жінок і з 60 до 65 років для чоловіків. Після цього в країні відбувались акції протесту, організовані переважно представника російської опозиції, які через проведення ЧС навіть забороняли.