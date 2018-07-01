"Обібрали до трусів": у Росії протестують проти підвищення пенсійного віку (фото)

У неділю, 1 липня, у десятках міст Росії люди протестують проти підвищення пенсійного віку. Акції проводять прихильники російського опозиціонера Олексія Навального та представники профспілок і парламентських опозиційних партій.

Про це повідомляє "Медуза".

Наразі невідомо, чи є затримані серед протестувальників, проте повідомляється, що зокрема у Краснодарі активістів під різними приводами зупиняють працівники ДПС, заважаючи потрапити на мітинг.

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Тим часом на Червоній площі в Москві житель Ростова-на-Дону Слава Шумський провів одиночний "голий" пікет, прикриваючи своє тіло лише шматком картону. Свою акцію чоловік назвав "Труси протесту". Як на це відреагували правоохоронні органи – невідомо.

За даними Навального, на мітинг в Омську зібралося більше 3 тисяч людей.

Учасники протесту підписали підсумкову резолюцію з вимогою не ухвалювати законопроект про пенсійну реформу, а також скасувати підвищення ПДВ до 20%.

Пытаемся выехать из города чтобы попасть на митинг в Краснодар, уже третий патруль ДПС останавливает по различным причинам, сейчас будет осуществлён досмотр автомобиля в присутствии понятых, придумали что есть ориентировка об угоне, переписывают данные у пассажиров. pic.twitter.com/mYYqkte9ZC — Гривко Сергей (@DobroVolya_) 1 июля 2018 г.

Митинг против повышения пенсионного возраста в Омске. Больше трёх тысяч человек. Привет старику Путину, Медведеву и «Единой России» pic.twitter.com/k22UZn5V7U — Alexey Navalny (@navalny) 1 июля 2018 г.

Акции против повышения пенсионного возраста в Иркутске, Владивостоке, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре: https://t.co/Fxtsts0s3A pic.twitter.com/DIeQsYKJS9 — Команда Навального (@teamnavalny) 1 июля 2018 г.

В Челябинске на митинге против повышения пенсионного возраста около 2 тысяч человек pic.twitter.com/wLrSF6DhKb — Alexey Navalny (@navalny) 1 июля 2018 г.

А вот это город Кувандык, Оренбургской области. Митинг против повышения пенсионного возраста. Бывший сотрудник штаба организовал. 200 человек, около 1% населения города. Как если 100 тысяч в Москве. pic.twitter.com/8LdTLpdG6l — Alexey Navalny (@navalny) 1 июля 2018 г.

Комсомольск-на-Амуре. Общегородской митинг против повышения пенсионного возраста, организованный бывшими сотрудниками нашего предвыборного штаба pic.twitter.com/YEuQNSek37 — Alexey Navalny (@navalny) 1 июля 2018 г.

#Краснодар тоже хочет дожить до пенсии!

Подробнее о краснодарском митинге — в 13:00, в следующем новостном выпуске на Haвальный LIVE @navalnylivehttps://t.co/xze9CqZent pic.twitter.com/wFfAdsX2Fc — Ekaterina Moshonkina (@ekatepooha) 1 июля 2018 г.

Митинг против повышения пенсионного возраста в г. Якутске прошел мирно, без задержаний и эксцессов, что доказывает - власть единственный источник провокаций.

Хочу напомнить, 02.07 местное отделение КПРФ устраивает митинг против повышения пенсионного возраста, приходите туда тоже pic.twitter.com/fFpb1K5M0z — Anatoly Nogovitsyn (@anatolynog) 1 июля 2018 г.

Как «Парнас» и «Яблоко» уводили со сцены митинга координатора штаба Навального в Омске Ольгу Картавцеву.



1 июля, митинг против повышения пенсионного возраста, ваши выводы pic.twitter.com/8et8tsrMIY — Протестная Москва (@nedimon_msk) 1 июля 2018 г.

В Томске прошел митинг против пенсионной реформы. По подсчётам гражданских активистов, он стал одним из самых многочисленных в городах Сибири, на него пришли более 500 человек. Это первая за год согласованная с мэрией массовая акция протеста оппозиции https://t.co/RwqBhqbVBk pic.twitter.com/HfANN8Gvlp — Сибирь.Реалии (@sibrealii) 1 июля 2018 г.

А в Томске против повышения пенсионного возраста вышли на митинг pic.twitter.com/tKci6yS89Q — Команда Открытой России (@openrussiateam) 1 июля 2018 г.

Нагадаємо, у червні уряд Росії вніс до Держдуми законопроект про підвищення пенсійного віку з 55 до 63 років для жінок і з 60 до 65 років для чоловіків. Перехідний період, під час якого планують поетапно проводити зміни, може розпочатися в 2019 році.



Додамо, що російська влада передбачила ймовірність протестів через збільшення пенсійного віку, тож заборонила відповідні мітинги у Москві на період проведення Чемпіонату світу з футболу, який триватиме до 15 липня.