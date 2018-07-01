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"Обібрали до трусів": у Росії протестують проти підвищення пенсійного віку (фото)

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Мітинги в Росії проти підвищення пенсійного віку
Мітинги в Росії проти підвищення пенсійного віку / Фото з соціальних мереж

У неділю, 1 липня, у десятках міст Росії люди протестують проти підвищення пенсійного віку. Акції проводять прихильники російського опозиціонера Олексія Навального та представники профспілок і парламентських опозиційних партій.

Про це повідомляє "Медуза".

Наразі невідомо, чи є затримані серед протестувальників, проте повідомляється, що зокрема у Краснодарі активістів під різними приводами зупиняють працівники ДПС, заважаючи потрапити на мітинг.

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Тим часом на Червоній площі в Москві житель Ростова-на-Дону Слава Шумський провів одиночний "голий" пікет, прикриваючи своє тіло лише шматком картону. Свою акцію чоловік назвав "Труси протесту". Як на це відреагували правоохоронні органи – невідомо.

За даними Навального, на мітинг в Омську зібралося більше 3 тисяч людей.

Учасники протесту підписали підсумкову резолюцію з вимогою не ухвалювати законопроект про пенсійну реформу, а також скасувати підвищення ПДВ до 20%.

Нагадаємо, у червні уряд Росії вніс до Держдуми законопроект про підвищення пенсійного віку з 55 до 63 років для жінок і з 60 до 65 років для чоловіків. Перехідний період, під час якого планують поетапно проводити зміни, може розпочатися в 2019 році.

Додамо, що російська влада передбачила ймовірність протестів через збільшення пенсійного віку, тож заборонила відповідні мітинги у Москві на період проведення Чемпіонату світу з футболу, який триватиме до 15 липня.

Теги: Новини Росії Москва протести Пенсіонери
Джерело: 24 Канал
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