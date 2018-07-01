В Австрії протестують проти 12-годинного робочого дня

У Відні пройшла багатотисячна акція протесту проти планів уряду Австрії збільшити допустиму тривалість робочого дня до 12 годин, а робочого тижня - до 60 годин.

Про це пише DW.com.

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Уряд Австрії має намір збільшити дозволену тривалість робочого дня. Ці плани вивели на вулиці Відня десятки тисяч людей.

За даними поліції, в мітингу взяли участь 80 тисяч осіб, профспілки заявили про 100 тисяч учасників.

Нинішня акція протесту стала першою в країні після того, як в кінці 2017 року канцлером Австрії став Себастьян Курц.

Окрім можливого подовження робочого дня до 12 годин, австрійський уряд консерваторів та правопопулістів збирається також дозволити встановлення роботодавцями 60-годинного робочого тижня без підвищеної оплати праці.