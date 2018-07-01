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В Австрии протестуют против 12-часового рабочего дня

73 Читати новину українською
Протесты в Австрии
Протесты в Австрии / telegraf.com.ua

В Вене прошла многотысячная акция протеста против планов правительства Австрии увеличить допустимую продолжительность рабочего дня до 12:00, а рабочей недели – до 60 часов.

Об этом пишет DW.com.

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Правительство Австрии намерено увеличить разрешенную продолжительность рабочего дня. Эти планы вывели на улицы Вены десятки тысяч человек.

По данным полиции, в митинге приняли участие 80 тысяч человек, профсоюзы заявили о 100 тысячах участников.

Нынешняя акция протеста стала первой в стране после того, как в конце 2017 канцлером Австрии стал Курц.

Кроме возможного продления рабочего дня до 12 часов, австрийское правительство консерваторов и правопопулистив собирается также разрешить установку работодателями 60-часовой рабочей недели без повышенной оплаты труда

Теги: протесты Новости политики Австрия
Источник: 24 Канал
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