14:31
1 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
16°C 10°C
  • понедельник
    14°C 10°C
  • вторник
    18°C 12°C
  • среда
    23°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Парламентские лучи добра. Августо Матиос
Вєсті.UA
09:01, сегодня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

"Обобрали до трусов": в России протестуют против повышения пенсионного возраста (фото)

163 Читати новину українською
Митинги в России против повышения пенсионного возраста
Митинги в России против повышения пенсионного возраста / фото из соцсетей

В воскресенье, 1 июля, в десятках городов России люди протестуют против повышения пенсионного возраста. Акции проводят сторонники российского оппозиционера Алексея Навального и представители профсоюзов и парламентских оппозиционных партий.

Об этом сообщает "Медуза".

Пока неизвестно, есть ли задержанные среди протестующих, однако сообщается, что в частности в Краснодаре активистов под разными предлогами останавливают сотрудники ДПС, мешая попасть на митинг.

Читайте также: В Австрии протестуют против 12-часового рабочего дня

Между тем на Красной площади в Москве житель Ростова-на-Дону Слава Шумский провел одиночный "голый" пикет, прикрывая свое тело только куском картона. Свою акцию мужчина назвал "Трусы протеста". Как на это отреагировали правоохранительные органы –  неизвестно.

По данным Навального, на митинг в Омске собралось более 3 тысяч человек.

Протестующие подписали итоговую резолюцию с требованием не принимать законопроект о пенсионной реформе, а также отменить повышение НДС до 20%.

Напомним, в июне правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Переходный период, во время которого планируют поэтапно проводить изменения, может начаться в 2019 году.

Добавим, что российская власть предусмотрела возможность протестов из-за увеличения пенсионного возраста, поэтому запретила соответствующие митинги в Москве на период проведения Чемпионата мира по футболу, который продлится до 15 июля.

Теги: Москва Новости России Пенсіонери протесты
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук