"Обобрали до трусов": в России протестуют против повышения пенсионного возраста (фото)
В воскресенье, 1 июля, в десятках городов России люди протестуют против повышения пенсионного возраста. Акции проводят сторонники российского оппозиционера Алексея Навального и представители профсоюзов и парламентских оппозиционных партий.
Об этом сообщает "Медуза".
Пока неизвестно, есть ли задержанные среди протестующих, однако сообщается, что в частности в Краснодаре активистов под разными предлогами останавливают сотрудники ДПС, мешая попасть на митинг.
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Между тем на Красной площади в Москве житель Ростова-на-Дону Слава Шумский провел одиночный "голый" пикет, прикрывая свое тело только куском картона. Свою акцию мужчина назвал "Трусы протеста". Как на это отреагировали правоохранительные органы – неизвестно.
По данным Навального, на митинг в Омске собралось более 3 тысяч человек.
Протестующие подписали итоговую резолюцию с требованием не принимать законопроект о пенсионной реформе, а также отменить повышение НДС до 20%.
Напомним, в июне правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Переходный период, во время которого планируют поэтапно проводить изменения, может начаться в 2019 году.
Добавим, что российская власть предусмотрела возможность протестов из-за увеличения пенсионного возраста, поэтому запретила соответствующие митинги в Москве на период проведения Чемпионата мира по футболу, который продлится до 15 июля.