"Обобрали до трусов": в России протестуют против повышения пенсионного возраста (фото)

В воскресенье, 1 июля, в десятках городов России люди протестуют против повышения пенсионного возраста. Акции проводят сторонники российского оппозиционера Алексея Навального и представители профсоюзов и парламентских оппозиционных партий.

Об этом сообщает "Медуза".

Пока неизвестно, есть ли задержанные среди протестующих, однако сообщается, что в частности в Краснодаре активистов под разными предлогами останавливают сотрудники ДПС, мешая попасть на митинг.

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Между тем на Красной площади в Москве житель Ростова-на-Дону Слава Шумский провел одиночный "голый" пикет, прикрывая свое тело только куском картона. Свою акцию мужчина назвал "Трусы протеста". Как на это отреагировали правоохранительные органы – неизвестно.

По данным Навального, на митинг в Омске собралось более 3 тысяч человек.

Протестующие подписали итоговую резолюцию с требованием не принимать законопроект о пенсионной реформе, а также отменить повышение НДС до 20%.

Пытаемся выехать из города чтобы попасть на митинг в Краснодар, уже третий патруль ДПС останавливает по различным причинам, сейчас будет осуществлён досмотр автомобиля в присутствии понятых, придумали что есть ориентировка об угоне, переписывают данные у пассажиров. pic.twitter.com/mYYqkte9ZC — Гривко Сергей (@DobroVolya_) 1 июля 2018 г.

Митинг против повышения пенсионного возраста в Омске. Больше трёх тысяч человек. Привет старику Путину, Медведеву и «Единой России» pic.twitter.com/k22UZn5V7U — Alexey Navalny (@navalny) 1 июля 2018 г.

Акции против повышения пенсионного возраста в Иркутске, Владивостоке, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре: https://t.co/Fxtsts0s3A pic.twitter.com/DIeQsYKJS9 — Команда Навального (@teamnavalny) 1 июля 2018 г.

В Челябинске на митинге против повышения пенсионного возраста около 2 тысяч человек pic.twitter.com/wLrSF6DhKb — Alexey Navalny (@navalny) 1 июля 2018 г.

А вот это город Кувандык, Оренбургской области. Митинг против повышения пенсионного возраста. Бывший сотрудник штаба организовал. 200 человек, около 1% населения города. Как если 100 тысяч в Москве. pic.twitter.com/8LdTLpdG6l — Alexey Navalny (@navalny) 1 июля 2018 г.

Комсомольск-на-Амуре. Общегородской митинг против повышения пенсионного возраста, организованный бывшими сотрудниками нашего предвыборного штаба pic.twitter.com/YEuQNSek37 — Alexey Navalny (@navalny) 1 июля 2018 г.

#Краснодар тоже хочет дожить до пенсии!

Подробнее о краснодарском митинге — в 13:00, в следующем новостном выпуске на Haвальный LIVE @navalnylivehttps://t.co/xze9CqZent pic.twitter.com/wFfAdsX2Fc — Ekaterina Moshonkina (@ekatepooha) 1 июля 2018 г.

Митинг против повышения пенсионного возраста в г. Якутске прошел мирно, без задержаний и эксцессов, что доказывает - власть единственный источник провокаций.

Хочу напомнить, 02.07 местное отделение КПРФ устраивает митинг против повышения пенсионного возраста, приходите туда тоже pic.twitter.com/fFpb1K5M0z — Anatoly Nogovitsyn (@anatolynog) 1 июля 2018 г.

Как «Парнас» и «Яблоко» уводили со сцены митинга координатора штаба Навального в Омске Ольгу Картавцеву.



1 июля, митинг против повышения пенсионного возраста, ваши выводы pic.twitter.com/8et8tsrMIY — Протестная Москва (@nedimon_msk) 1 июля 2018 г.

В Томске прошел митинг против пенсионной реформы. По подсчётам гражданских активистов, он стал одним из самых многочисленных в городах Сибири, на него пришли более 500 человек. Это первая за год согласованная с мэрией массовая акция протеста оппозиции https://t.co/RwqBhqbVBk pic.twitter.com/HfANN8Gvlp — Сибирь.Реалии (@sibrealii) 1 июля 2018 г.

А в Томске против повышения пенсионного возраста вышли на митинг pic.twitter.com/tKci6yS89Q — Команда Открытой России (@openrussiateam) 1 июля 2018 г.

Напомним, в июне правительство России внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Переходный период, во время которого планируют поэтапно проводить изменения, может начаться в 2019 году.



Добавим, что российская власть предусмотрела возможность протестов из-за увеличения пенсионного возраста, поэтому запретила соответствующие митинги в Москве на период проведения Чемпионата мира по футболу, который продлится до 15 июля.