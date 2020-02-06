Госдума России предоставила статус "ветеранов" военным предателям ВСУ из АР Крым

Депутаты Госдумы окончательно приняли закон, который предоставляет статус "ветеранов" бывшим украинским военным Вооруженных сил из Автономной Республики Крым, которые в момент аннексии изменили присяге и перешли на сторону врага.

Согласно тексту закона, который есть на сайте российской Системы обеспечения законодательной деятельности, он, в частности, касается бывших украинских военных, проживавшие в Крыму и Севастополе во время аннексии.

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Российский законопроект более года находился на рассмотрении Государственной думы, пока в четверг, 6 февраля, он не был окончательно принят в третьем чтении.

Документ будет касаться не только военных-крымчан, но и тех, кто был дислоцирован на полуостров для прохождения военной службы. Так же говорится о бывших военных ВСУ и других вооруженных подразделений Украины.

Сколько украинских военных изменили присяге во время аннексии Крыма?

Ранее военная прокуратура сообщала, что установила 4 тысячи 266 бывших украинских военных, которые во время аннексии Крыма изменили присяге. Все они после оккупации не прибыли на материковую Украину для прохождения службы.



Впрочем было и много украинских военных, которые до последнего остались верными присяге. Например, прапорщик Сергей Кокурин, которого "зеленые человечки" Путина убили во время аннексии, навеки запечатлел свое имя в истории Украины.



Кроме того, украинские военные, которые под руководством Юлия Мамчура с сине-желтым флагом в руках и украинским гимном абсолютно без оружия пытались помешать захвату аэропорта "Бельбек", впоследствии вышли из Крыма как национальные герои.