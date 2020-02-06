Держдума Росії надала статус "ветеранів" військовим зрадникам ЗСУ з АР Крим

Депутати російської Держдуми остаточно ухвалили закон, який надає статус "ветеранів" колишнім українським військовим Збройних сил з Автономної Республіки Крим, які у момент анексії зрадили присязі і перейшли на бік ворога.

Згідно з текстом закону, який є на сайті російської Системи забезпечення законодавчої діяльності, він, зокрема, стосується колишніх українських військових, які проживали у Криму і Севастополі під час анексії.

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Російський законопроєкт понад рік перебував на розгляді Державної думи, поки у четвер, 6 лютого, його не було остаточно ухвалено у третьому читанні.

Документ стосуватиметься не лише військових-кримчан, а й тих хто був дислокований на півострів для проходження військової служби. Так само мовиться про колишніх військових ЗСУ, а й інших збройних підрозділів України.

Скільки українських військових зрадили присязі під час анексії Криму?Раніше військова прокуратура повідомляла, що встановила 4 тисячі 266 колишніх українських військових, які під час анексії Криму зрадили присязі. Усі вони після окупації не прибули на материкову України для проходження служби.



Втім було і багато українських військових, які до останнього залишися вірними присязі. Наприклад, прапорщик Сергій Кокурін, якого "зелені чоловічки" Путіна вбили під час анексії, навіки закарбував своє ім'я в історії України.



Крім того, українські військові, які під проводом Юлія Мамчура з синьо-жовтим прапором у руках та українським гімном абсолютно без зброї намагалися завадити захопленню аеропорту "Бельбек", згодом вийшли з Криму як національні герої.