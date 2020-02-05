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      Украина не готова к возвращению Крыма, даже если завтра оттуда уйдет Россия – Кориневич

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      Кориневич заявил, что Украина пока не готова к возвращению Крыма / Фото: ОПУ

      Представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что Украине еще нужно "работать и работать", чтобы быть готовой к реинтеграции оккупированного полуострова.

      Украине так же нужно работать и ради международного давления на оккупанта и быть готовыми к тому моменту, что необходимо будет возвращаться в Крым, заявил Кориневич в интервью "Укринформу".

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      Вот если агрессор Россия завтра уйдет из Крыма, Украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, – нам еще работать и работать,
      – заявил представитель президента.

      По его словам, в первую очередь нужно начинать с решения того, кто чем будет заниматься в освобожденном Крыму. В частности, вопросами, кто зайдет на полуостров, кто будет работать в центральной власти, кто – в местной.

      "То есть готовности пока действительно нет и над этим нужно активно и тяжело работать, в том числе и нам, но не только. Я думаю, и СНБО, и МинВОТ, и силовики должны понимать, что именно сделает Украина, когда получит сигнал из Крыма", – объяснил свою позицию Антон Кориневич.

      В то же время он подчеркнул, что общественно-политические изменения возможны и внутри России, поэтому Украине нужно быть готовой к деоккупации и реинтеграции полуострова.

      Деоккупация Крыму – возвращение людей или территории?
      Антон Кориневич убежден, что Украина должна деоккупировать полуостров как территорию, так и реинтегрировать люди – ее жителей. Мол, это общие вопросы, а, например, для возвращения территорий должно быть основание – украинские граждане.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Президент Украины Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Новости России Крымские татары
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