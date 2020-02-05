У Зеленского готовят законопроект о политзаключенных и военнопленных

Антон Кориневич рассказал, что представительство президента Украины в Крыму вместе с общественными активистами и правозащитниками готовят ряд законопроектов. В частности, есть и о военнопленных и политических заключенных.

Говорится о законопроекте по социальной и правовой защите людей, которых Россия заключила в результате своей агрессии против Украины, рассказал Кориневич в интервью "Укринформу".

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По его словам, этот документ фактически является проектом закона о политзаключенных и военнопленных. Сейчас он находится на рассмотрении в Офисе Президента Украины.

Мы ведем этот законопроект, это не только наша работа, но и общественных организаций, Министерства ветеранов и временно оккупированных территорий. Надеемся, что он будет внесен в Верховную Раду. У него есть светлое будущее,

– рассказал представитель президента в Крыму.

Кроме того, разрабатывает проект указа президента о концепции переходного правосудия. По словам Кориневича, он тоже находится в ОПУ, но уже поддержан рабочей группой по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

"Надеемся на то, что совместными усилиями сможем получить этот важный указ, потому что переходное правосудие – этот вопрос является одним из первых, которые мы должны на законодательном уровне решать", – убежден Антон Кориневич.

По его словам, в представительстве президента также нарабатывается возможность сотрудничества между центральной властью и Меджлисом и другими представительными органами крымских татар.

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"У нас есть идеи о фиксации на государственном уровне 26 февраля – дня сопротивления крымчан оккупации. В общем мы правовую, законодательную работу расцениваем для себя как одно из ключевых направлений", – резюмировал представитель президента.

Какие еще законопроекты по Крыму готовит власть?Ранее заместитель Антона Кориневича Тамила Ташева заявляла о подготовке законопроекта о внесении в Конституцию Украины представительских органов крымских татар – Курултая и Меджлиса.



По ее словам, также рассматривается еще ряд законодательных инициатив, среди которых законопроект о коренных народах, крымскотатарском народе и крымской автономии.