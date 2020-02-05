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      У Зеленського готують законопроєкт про політв'язнів та військовополонених

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      Кориневич розповів про підготовку законопроєктів на підтримку кримчан / фото: представництво президента у Криму

      Антон Кориневич розповів, що представництво президента України в Криму разом з громадськими активістами та правозахисниками готують низку законопроєктів. Зокрема, є і про військовополонених та політичних в'язнів.

      Мовиться про законопроєкт щодо соціального і правового захисту людей, яких Росія ув'язнила внаслідок власної агресії проти України, розповів Кориневич в інтерв'ю "Укрінформу".

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      За його словами, цей документ фактично є проєктом закону про політв'язнів та військовополонених. Зараз він перебуває на розгляді в Офісі Президента України.

      Ми ведемо цей законопроєкт, це не тільки наша робота, а й громадських організацій, Міністерства ветеранів і тимчасово окупованих територій. Маємо надію, що він буде внесений до Верховної Ради. У нього є світле майбутнє,
      – розповів представник президента в Криму.

      Крім того, розробляє проєкт указу президента про концепцію перехідного правосуддя. За словами Кориневича, він теж перебуває в ОПУ, але вже підтриманий робочою групою з питань реінтеграції окупованих територій.

      "Сподіваємося на те, що спільними зусиллями зможемо отримати цей важливий указ, тому що перехідне правосуддя – це питання є одним з перших, які ми повинні на законодавчому рівні вирішувати", – переконаний Антон Кориневич.

      За його словами, у представництві президента також напрацьовується можливість співробітництва між центральною владою та Меджлісом та іншими представницькими органами кримських татар.

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      "У нас є ідеї про фіксацію на державному рівні 26 лютого – дня спротиву кримчан окупації. Загалом ми правову, законодавчу роботу розцінюємо для себе як один із ключових напрямків", – резюмував представник президента.

      Які ще законопроєкти щодо Криму готує влада?Раніше заступниця Антона Кориневича Таміла Ташева заявляла про підготовку законопроєкту про внесення до Конституції України представницьких органів кримських татар – Курултаю та Меджлісу.

      За її словами, також розглядається ще низка законодавчих ініціатив, серед яких законопроєкт про корінні народи, кримськотатарський народ і кримську автономію.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Кримські татари Президент України Офіс Президента Українці в полоні РФ
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