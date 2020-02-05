Питної води в Криму вистачить на 100 днів

Крим стурбований: враховуючи об’єми витрат питної води на півострові, її вистачить максимум на 3 місяці.

За словами так званого голови Держкомітету з водного господарства та меліорації окупованого Криму Ігоря Вайля, води на півострові вистачить на 90-100 днів. Він стверджує, що ситуація не критична, але напружена, тому потрібно раціонально використовувати воду, пише ТАСС.

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Окупаційна влада Сімферополя наголошує, що зараз це найбільш гостра проблема. Для економії питної води прийнято рішення про відключення гарячої води в будні та перехід на графік подачі холодної води вранці та ввечері з 10 лютого.

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Чому в Криму дефіцит питної води? Після анексії у 2014 році Україна припинила постачання води до Криму. Материкова Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.



Раніше підземні води Криму поповнювала прісна вода із материкової України, не дававши їм стати солоними. Тепер екологічна ситуація на півострові значно погіршилась: водосховища та підземні джерела пересихають, а ґрунт засолюється і стає неродючим.



Раніше депутат від "Слуги народу" Юрій Арістов заявляв, що українська влада мала ідею продовження водопостачання до окупованого півострова. Зокрема, мовилось про продаж. Але представник президента України в Криму Антон Кориневич заявив, що водопостачання в Крим відновлять тільки після деокупації.