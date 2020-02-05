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      Питної води в Криму вистачить на 100 днів

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      Дефіцит питної води в Криму / sobytiya.net

      Крим стурбований: враховуючи об’єми витрат питної води на півострові, її вистачить максимум на 3 місяці.

      За словами так званого голови Держкомітету з водного господарства та меліорації окупованого Криму Ігоря Вайля, води на півострові вистачить на 90-100 днів. Він стверджує, що ситуація не критична, але напружена, тому потрібно раціонально використовувати воду, пише ТАСС.

      До цієї теми: Україна відновить постачання води до Криму тільки після деокупації

      Окупаційна влада Сімферополя наголошує, що зараз це найбільш гостра проблема. Для економії питної води прийнято рішення про відключення гарячої води в будні та перехід на графік подачі холодної води вранці та ввечері з 10 лютого. 

      Читайте також: Все менше води: у мережі показали сумне відео з окупованого Криму

      Чому в Криму дефіцит питної води? Після анексії у 2014 році Україна припинила постачання води до Криму. Материкова Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. 

      Раніше підземні води Криму поповнювала прісна вода із материкової України, не дававши їм стати солоними. Тепер екологічна ситуація на півострові значно погіршилась: водосховища та підземні джерела пересихають, а ґрунт засолюється і стає неродючим.

      Раніше депутат від "Слуги народу" Юрій Арістов заявляв, що українська влада мала ідею продовження водопостачання до окупованого півострова. Зокрема, мовилось про продаж. Але представник президента України в Криму Антон Кориневич заявив, що водопостачання в Крим відновлять тільки після деокупації. 

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Новини політики Комунальні послуги Новини Криму Екологія Сімферополь Анексія Криму
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