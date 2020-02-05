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      Жодної води, – Кориневич про чутки щодо відновлення водопостачання до Криму

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      Кориневич заперечив чутки щодо відновлення водопостачання в Крим / sobytiya.net

      Поширена інформація про можливе відновлення водопостачання до окупованого Росією Криму не відповідає дійсності. Це стане можливим лише після деокупації півострова.

      Виїзне засідання Комітету Верховної Ради з прав людини ніяк не пов’язане з питанням водопостачання. На цьому наголосив постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич на своїй фейсбук-сторінці.

      Цікаво: Що змусить Росію піти на переговори з Україною – думка ексглави уряду Криму

      Так, 11-12 лютого Комітет справді відвідає Херсонську область, аби ознайомитись із пов’язаними з окупацією Криму питаннями.

      У зв'язку з появою у ЗМІ чергових спекуляцій щодо можливого відновлення водопостачання до Криму і пов’язаного з цим "візиту комісії з Києва", відзначимо, що ця інформація не відповідає дійсності, – зазначив Кориневич.

      Він пояснив, що під час цього візиту відвідають також дамбу перекритої ділянки Північно-Кримського каналу, "оскільки вона розташована безпосередній близькості до КПВВ".

      "Ніхто ні про яке відновлення водопостачання не говорить, вода з каналу піде в Крим тільки після деокупації. Жодної води до деокупації", – сказав представник Зеленського.

      Важливо! Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії у 2014 році постачання припинили.

      Що треба знати про проблеми із водою в окупованому Криму

      • Влітку 2018 року Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища.
      • Українська влада зауважує, що екологічний стан в окупованому Росією Криму є катастрофічним. Більша частина півострова знищена посухою через нестачу води.
      • Раніше підземні води Криму поповнювала прісна вода із материкової України, не даючи їм стати солоними.
      • Нині ж засолені ґрунти стали неродючими. За однією із версій, саме використання солоної води призвело до екологічної катастрофи на заводі олігарха Фірташа в Армянську. Окупанти намагаються бурити землю в пошуках води, та наразі це призводить лише до засолення земель.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Екологія Анексія Криму Новини Криму
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