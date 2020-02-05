Жодної води, – Кориневич про чутки щодо відновлення водопостачання до Криму

Поширена інформація про можливе відновлення водопостачання до окупованого Росією Криму не відповідає дійсності. Це стане можливим лише після деокупації півострова.

Виїзне засідання Комітету Верховної Ради з прав людини ніяк не пов’язане з питанням водопостачання. На цьому наголосив постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич на своїй фейсбук-сторінці.

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Так, 11-12 лютого Комітет справді відвідає Херсонську область, аби ознайомитись із пов’язаними з окупацією Криму питаннями.

У зв'язку з появою у ЗМІ чергових спекуляцій щодо можливого відновлення водопостачання до Криму і пов’язаного з цим "візиту комісії з Києва", відзначимо, що ця інформація не відповідає дійсності, – зазначив Кориневич.

Він пояснив, що під час цього візиту відвідають також дамбу перекритої ділянки Північно-Кримського каналу, "оскільки вона розташована безпосередній близькості до КПВВ".

"Ніхто ні про яке відновлення водопостачання не говорить, вода з каналу піде в Крим тільки після деокупації. Жодної води до деокупації", – сказав представник Зеленського.

Важливо! Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії у 2014 році постачання припинили.

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