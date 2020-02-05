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      Никакой воды, – Кориневич о слухах по восстановлению водоснабжения в Крым

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      Кориневич опроверг слухи о возобновлении водоснабжения в Крым / sobytiya.net

      Распространенная информация о возможном возобновлении водоснабжения в оккупированный Россией Крым не соответствует действительности. Это станет возможным только после деоккупации полуострова.

      Выездное заседание Комитета Верховной Рады по правам человека никак не связано с вопросом водоснабжения. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич на своей фейсбук-странице.

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      Так, 11-12 февраля Комитет действительно посетит Херсонскую область, чтобы ознакомиться со связанными с оккупацией Крыма вопросами.

      В связи с появлением в СМИ очередных спекуляций относительно возможного восстановления водоснабжения в Крым и связанного с этим "визита комиссии из Киева", отметим, что эта информация не соответствует действительности,
      – отметил Кориневич.

      Он пояснил, что во время этого визита посетят также дамбу перекрытого участка Северо-Крымского канала, "поскольку она расположена непосредственной близости к КПВВ".

      "Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды до деоккупации", – сказал представитель Зеленского.

      Важно! Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии в 2014 году поставки прекращены.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Экология Аннексия Крыма Новости Крыма Новости политики
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