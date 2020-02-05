Никакой воды, – Кориневич о слухах по восстановлению водоснабжения в Крым

Распространенная информация о возможном возобновлении водоснабжения в оккупированный Россией Крым не соответствует действительности. Это станет возможным только после деоккупации полуострова.

Выездное заседание Комитета Верховной Рады по правам человека никак не связано с вопросом водоснабжения. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич на своей фейсбук-странице.

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Так, 11-12 февраля Комитет действительно посетит Херсонскую область, чтобы ознакомиться со связанными с оккупацией Крыма вопросами.

В связи с появлением в СМИ очередных спекуляций относительно возможного восстановления водоснабжения в Крым и связанного с этим "визита комиссии из Киева", отметим, что эта информация не соответствует действительности,

– отметил Кориневич.

Он пояснил, что во время этого визита посетят также дамбу перекрытого участка Северо-Крымского канала, "поскольку она расположена непосредственной близости к КПВВ".

"Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды до деоккупации", – сказал представитель Зеленского.

Важно! Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии в 2014 году поставки прекращены.

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