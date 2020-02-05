Никакой воды, – Кориневич о слухах по восстановлению водоснабжения в Крым
Распространенная информация о возможном возобновлении водоснабжения в оккупированный Россией Крым не соответствует действительности. Это станет возможным только после деоккупации полуострова.
Выездное заседание Комитета Верховной Рады по правам человека никак не связано с вопросом водоснабжения. Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич на своей фейсбук-странице.
Интересно: Что заставит Россию пойти на переговоры с Украиной – мнение экс-главы правительства Крыма
Так, 11-12 февраля Комитет действительно посетит Херсонскую область, чтобы ознакомиться со связанными с оккупацией Крыма вопросами.
В связи с появлением в СМИ очередных спекуляций относительно возможного восстановления водоснабжения в Крым и связанного с этим "визита комиссии из Киева", отметим, что эта информация не соответствует действительности,
– отметил Кориневич.
Он пояснил, что во время этого визита посетят также дамбу перекрытого участка Северо-Крымского канала, "поскольку она расположена непосредственной близости к КПВВ".
"Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды до деоккупации", – сказал представитель Зеленского.
Важно! Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии в 2014 году поставки прекращены.
Что надо знать о проблемах с водой в оккупированном Крыму
- Летом 2018 года Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Ее русло полностью высохло вблизи села Карасевка выше Белогорского водохранилища.
- Украинская власть отмечает, что экологическое состояние в оккупированном Россией Крыму является катастрофическим. Большая часть полуострова уничтожена засухой из-за нехватки воды.
- Ранее подземные воды Крыма пополняла пресная вода из материковой Украины, не давая им стать солеными.
- Сейчас же засоленные почвы стали неплодородными. По одной из версий, именно использование соленой воды привело к экологической катастрофе на заводе олигарха Фирташа в Армянске. Оккупанты пытаются бурить землю в поисках воды, и пока это приводит лишь к засолению земель.