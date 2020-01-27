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      Що змусить Росію піти на переговори з Україною: думка ексглави уряду Криму

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      Засуха у Криму / ua.news

      Президент Росії Володимир Путін категорично відмовляється обговорювати статус окупованого Криму. Проте останні роки на півострові існують серйозні проблеми з нестачею питної води. Це може стати важливим козирем України в протистоянні з Росією.

      Таку думку висловив колишній глава Ради міністрів Автономної Республіки Крим Сергій Куніцин, передає "Обозреватель". Він відзначив, що проблема з питною водою в Криму – єдине, що може змусити Кремль піти на переговори.

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      Єдина проблема, з якою вони будуть змушені говорити щодо Криму завжди – це проблема водопостачання. Вони можуть будувати мости, давати електроенергію, видобувати наш газ на шельфі Чорного моря. Але вони ніколи не вирішать проблему водопостачання Криму без дніпровської води і Північно-Кримського каналу,
      – наголосив Куніцин.

      Північно-Кримський канал – це 100-метрове русло. По ньому до середини листопада у Крим подавалися мільярди кубометрів води. Її піднімали та перекачували 52 насосні станції. З листопада по березень канал зупинявся, там робилися ремонтні та будівельні роботи, його одягали в бетонне русло. Проте у 2014 році після анексії Україна перекрила канал і зупинила постачання прісної води на півострів.

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      Куніцин також розповів, що в Криму немає таких запасів питної води, щоб забезпечити 2,5 мільйона місцевих жителів. За роки окупації росіяни використали усі її запаси.

      "За рахунок того, що десятки тисяч свердловин наробили і витягли з водоносних горизонтів те, що залишалося, вони ці роки протрималися... Севастополь ще якось себе може забезпечити за рахунок Чорноріченського водосховища. В Ялті та Алушті – гори, на Ай-Петрі снігбуває. Але цього року посушливий сезон, нема звідки брати воду, щоб перекидати в водосховища", – зазначив він.

      Ексглава ради міністрів Криму пояснив, що Північно-Кримський канал, по суті, вже зруйновий. Аби побудувати новий канал до Криму, що постачатиме туди прісну воду, потрібні величезні кошти, яких у Росії немає.

      Тому я переконаний, що єдине питання по Криму, щодо якого Росія буде говорити – це вода. А за воду в Криму вони можуть посунутися в багатьох питаннях, зокрема і по Донбасу. Вода в Крим – це ахіллесова п'ята для Росії. Їм її нема звідки взяти, крім як з Дніпра. Це серйозний козир для України – один з небагатьох,
      – підсумував Куніцин.

      Наскільки серйозні у Криму проблеми з водою?

      Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після російської анексії у 2014 році постачання припинили.

      Українська влада зауважує, що екологічний стан в окупованому Росією Криму є катастрофічним. Більша частина півострова знищена посухою через нестачу води.

      • Влітку 2018 року Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Її русло повністю висохло поблизу села Карасівка вище Білогірського водосховища.
      • У 2019 році у селі Кизилове поблизу Севастополя повністю висохло озеро.
      • Через нестачу прісної води ґрунти на півострові стали засолені і неродючі.
      • Окупанти намагаються бурити землю в пошуках води, та наразі це призводить лише до ще більшого засолення земель.
      Як правильно пити воду: 9 чітких порад
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Екологія Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін
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