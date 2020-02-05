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      Питьевой воды в Крыму хватит на 100 дней

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      Дефицит питьевой воды в Крыму / sobytiya.net

      Крым обеспокоен: учитывая объемы расходов питьевой воды на полуострове, ее хватит максимум на 3 месяца.

      По словам так называемого председателя Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации оккупированного Крыма Игоря Вайля, воды на полуострове хватит на 90-100 дней. Он утверждает, что ситуация не критическая, но напряженная, поэтому нужно рационально использовать воду, пишет ТАСС.

      К этой теме: Украина возобновит поставки воды в Крым только после деоккупации

      Оккупационные власти Симферополя отмечает, что сейчас это наиболее острая проблема. Для экономии питьевой воды принято решение об отключении горячей воды в будни и переход на график подачи холодной воды утром и вечером с 10 февраля.

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      Почему в Крыму дефицит питьевой воды?
      После аннексии в 2014 году Украина прекратила поставки воды в Крым. Материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

      Ранее подземные воды Крыма пополняла пресная вода с материковой Украины, не давая им стать солеными. Теперь экологическая ситуация на полуострове значительно ухудшилась: водохранилища и подземные источники пересыхают, а почва засаливается и становится неплодородной.

      Ранее депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов заявлял, что украинская власть имела идею продолжения водоснабжение в оккупированный полуостров. В частности, речь шла о продаже. Но представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что водоснабжение в Крым возобновят только после деоккупации.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Коммунальные услуги Аннексия Крыма Сімферополь Экология Новости Крыма
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