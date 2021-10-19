Свою инициативу Виталий Милонов вполне серьезно озвучил в эфире радио. Он предлагает ввести такой запрет на законодательном уровне.

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Запрет для россиянок

Российский депутат убежден, что незамужние россиянки в компании неприличных турецких мужчин пьют "паленый алкоголь", после чего ударяются в разврат.

А потом ребенок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мать остается совсем бесправным,

– заявил Милонов.

Кроме того, он заявил о том, что располагает "очень большим" количеством жалоб на подобное поведение со стороны незамужних россиянок, но не уточнил, кто конкретно жалуется на это.

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