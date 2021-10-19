Свою инициативу Виталий Милонов вполне серьезно озвучил в эфире радио. Он предлагает ввести такой запрет на законодательном уровне.
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Запрет для россиянок
Российский депутат убежден, что незамужние россиянки в компании неприличных турецких мужчин пьют "паленый алкоголь", после чего ударяются в разврат.
А потом ребенок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мать остается совсем бесправным,
– заявил Милонов.
Кроме того, он заявил о том, что располагает "очень большим" количеством жалоб на подобное поведение со стороны незамужних россиянок, но не уточнил, кто конкретно жалуется на это.
Более о туристах в Турции
- По состоянию на конец лета 2021 россияне стали наиболее частыми туристами в Турции. В общем турецкие курорты посетили более 1,5 миллиона россиян.
- На втором месте среди иностранных туристов оказались немцы – их в течение 2021 в Турции было около 1,26 миллиона человек. А на третьем месте украинцы – 1,11 миллиона.