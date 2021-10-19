Свою ініціативу Віталій Милонов цілком серйозно озвучив в ефірі радіо. Він пропонує ввести таку заборону на законодавчому рівні.

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Заборона для росіянок

Російський депутат переконаний, що незаміжні росіянки в компанії непристойних турецьких чоловіків п'ють "палений алкоголь", після чого вдаряються в розпусту.

А потім дитина виявляється у власності у цього турецького паші, а матір залишається зовсім безправною,

– заявив Мілонов.

Крім того, він заявив про те, що має в своєму розпорядженні "дуже велику" кількість скарг на схожу поведінку з боку незаміжних росіянок, але не уточнив, хто конкретно скаржиться на це.

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