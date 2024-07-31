В Госдуме признали, что ЧФ России проиграл морским дронам СБУ, – эксперт

Российский флот проиграл битву за Черное Море морским дронам СБУ. Теперь этот факт признали и в российской Госдуме.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний. Эксперт акцентирует, что в параде ко Дню военно-морского флота России не участвовал ни один из кораблей, об уничтожении или повреждении которых заявляла Украина.

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"А таких кораблей, напомню, морские дроны СБУ повредили более десятка! Вскоре поступило объяснение от представителя правящей в России партии "Единая Россия", депутата госдумы Федорова. Он публично призвал признать поражение ЧФ России от морских дронов СБУ", – сообщает политолог.

Загородний напоминает, что ранее морские дроны получили высокую оценку и натовских генералов, и ведущих западных СМИ.

"Теперь свое поражение признал и сам враг. Sea Baby и другие модификации дронов – пример того, как с меньшими ресурсами, однако благодаря современным технологиям можно побеждать в войне. Команда Малюка смогла обеспечить преимущество Украины на Черном море несмотря на то, что силы Черноморского флота России были гораздо больше и дороже", – подчеркивает эксперт.

Сами россияне уже поняли, что морские дроны полностью изменили ход войны на море: теперь современную морскую войну невозможно представить без их применения. И то, что наша спецслужба создала первый в мире флот морских дронов, который показал свое превосходство над традиционным флотом врага – один из ключевых моментов в войне,

– резюмирует Загородний.

Напомним, ранее стало известно, что заместитель командующего Объединенного командования сил НАТО в Норфолке (штат Вирджиния, США) контр-адмирал Тимоти Генри заявил, что успешный опыт Украины по уничтожению значительной части Черноморского флота России путем эффективного применения морских дронов СБУ и других технологий является предметом изучения со стороны стран НАТО.