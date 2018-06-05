Госизмена Януковича: суд должен заслушать Азарова и Захарченко

Во вторник, 5 июня, Оболонский суд Киева должен допросить ближайшего соратника Януковича – премьер-министра времен того времени Николая Азарова и бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко. Допрос планируют осуществить через видеосвязь.

Таким же способом надеются услышать и самого обвиняемого.

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Отметим, что заседания по делу госизмены Виктора Януковича состоятся 5, 6, 7 и 8 июня.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины") и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособничество в ведении агрессивной войны") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что 19 апреля в Оболонском районном суде Киева должны были состояться прения по делу о государственной измене президента-беглеца Виктора Януковича, о чем объявил судья Владислав Девятко, однако адвокаты политика покинули зал сразу после их начала. Но 3 мая судьи заслушали свидетелей дела, в частности, охранников дома самого Януковича.