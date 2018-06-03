"Янукович – раб Путина": Шустер издал книгу о политических событиях в Украине

Известный телеведущий и шоумен Савик Шустер на "Книжном Арсенале" в Киеве презентовал свою книгу "Свобода слова против страха и унижения", над которой работал на протяжении последних полтора года.

В целом книга содержит 300 страниц, условно делится на два раздела: основные политические события, которые происходили в жизни Украины, и то, что осталось за кулисами его авторской программы "Шустер Live", пишет ресурс "Вести" и публикует красноречивые цитаты из произведения.

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Так, четвертый Президент Украины Виктор Янукович в книге изображается как настоящий раб Путина, который всегда знал, за кем будет последнее слово. Правда, по мнению Шустера, украинский политик все же иногда давал отпор и пытался показать российскому коллеге, "кто в доме хозяин", а затем развернул вектор политики Украины в сторону Европы.

– Виктор Федорович, – деликатно обратился к украинскому президенту один из политиков, – Вам нужно в другой зал, Вас там ждут.

– А я не пойду, – улыбнулся Янукович.

– Почему?

– ОН звонил, – Янукович так многозначительно показал вверх, что все поняли: украинский президент говорит о Путине (разговор о Саммите Евросоюза в Литовском выставочном центре).

– Скажите, зачем вам надо было так срочно подписывать соглашения в Харькове и оставлять Черноморский флот в Крыму практически навечно?

– Я ожидал, что он скажет мне, как и всем остальным журналистам: "Зато мы получили большую скидку на газ", но его короткий ответ поразил меня:

– Путин забрал бы Крым (личная встреча Шустера и Януковича в 2010 году).

Относительно действующего президента Петра Порошенко, то тот на протяжении всей книги проходит трансформацию. По мнению Шустера, тот сначала был чуть ли не его другом: они много раз встречались и часто общались, поэтому политик был желанным гостем его программы и, по словам журналиста, лучше всех объяснял вред от семьи Януковича.

Однако, пишет Шустер, их отношения испортились тогда, когда программа Шустера была в поисках телеканала, который бы предоставил свою эфирную площадку: 5 канал тогда был ведущим в стране, но главная проблема заключалась в том, что его владелец хотел, чтобы эта программа выходила бесплатно.

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"Платить мы не будем. А знаете что? – было видно, что Порошенко очень хочет заполучить нас на свой канал. Но только без денег. – Знаете что? Я дам вам кредит!

– Погодите, Петр Алексеевич, а как же мы будем его погашать?

Ответа не было".

Кроме того, Шустер в своей книге вспоминает звонки из Администрации президента: там хотели, уверяет он, вырезать высказывания Петра Порошенко с начальной заставки программы: "Я с вами не согласен, но готов за вас умереть". Это был ответ на вопрос, будете ли Вы гарантом свободы слова в Украине.

Еще один диалог о свободе слова у Порошенко и Шустера состоялся в 2014 году после закрытия его программы.

"Я ходил Флоренцией, не знал, смогу ли снова вернуться в Киев. Я судорожно искал выход, ведь говорилось не только о мне, но и более чем о сотне моих сотрудниках... Несколько дней назад мне позвонил Петр Порошенко. "Савик, скоро в Вильнюсе будет много влиятельных членов правительств стран НАТО, США, Европы. Скажи, что твой проект закрыли, а тебя могут не пустить в страну, что свобода слова уничтожается в Украине, тебе не откажут". Я сказал: "Спасибо, подумаю".

Как говорит журналист, он общался с Порошенко всегда своеобразно: "Я всегда к нему обращался на "Вы", а он мне отвечал "Ты". Помню, так общались обычно высокопоставленные чины КПСС".

Описывает Шустер и свои взаимоотношения с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко, интерес к которой не скрывал никогда. Такое внимание было связанно с незаконным приговором для нее, унизительными условиями содержания, поэтому журналист решил, что тема Тимошенко будет на каждой его программе. А после выхода из колонии политик для Шустера стала готовой к новой борьбе, хотя, по словам автора, он и наблюдал, как ее мучает постоянная боль. Однако внеэфирные разговоры убедили его, что Тимошенко снова стоит на ногах.

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– Я хочу знать, поддерживает ли народ мое участие в президентских выборах. Савик, можно задать такой вопрос?

– Это несложно, – ответил я, – так и спросим: "Поддерживаете ли вы?.."

– Слишком мягко! – перебила меня Тимошенко.

– Хорошо, тверже будет звучать "Должна ли..."

Она согласилась (март 2014 года).