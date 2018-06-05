Держзрада Януковича: суд має заслухати Азарова та Захарченка

У вівторок, 5 червня, Оболонський суд Києва має допитати найближчого соратника Януковича – прем'єр-міністра його президентства Миколу Азарова та тодішнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка. Допит планують здійснити через відеозв'язок.

У такий же спосіб сподіваються почути й самого обвинувачуваного.

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Зазначимо, що засідання у справі держзради Віктора Януковича відбудуться 5, 6, 7 і 8 червня.

Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 ("Державна зрада"), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ("Пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України") і ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 ("Пособництво у веденні агресивної війни") Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 19 квітня в Оболонському районному суді Києва мали відбутися дебати щодо справи про державну зраду президента-втікача Віктора Януковича, про що оголосив суддя Владислав Дев’ятко, однак адвокати політика покинули залу одразу після їхнього початку. Але 3 травня судді заслухали свідків справи, зокрема, охоронців будинку самого Януковича.

