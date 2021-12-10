Соответствующая информация появилась на сайте "Прозоро", где публикуют публичные закупки. Результаты тендера опубликовали 10 декабря.

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Пальчевский будет вести шоу на телеканале "Дом"

Приняли решение о намерении заключить договор с ООО "Имаджинариум". Согласовать окончательную цену закупки – 12 миллионов 20 тысяч 400 гривен. Определить срок предоставления услуг по 31 декабря 2021 года,

– говорится на сайте.

Согласно опубликованным данным, проект имеет предварительное название "О жизни" с Андреем Пальчевским". В нем идет речь об актуальных для общества темы, которые "невозможно обсудить и решить в рамках новостного формата".

"Позволит объединить у экранов разных украинцев, ведь проблемы у всех общие". Цели проекта:

вернуть веру в справедливость;

открыть правду и найти виновных.

"Через разбор жизненных проблем можно понять тенденции и проблемы, существующие на сегодня в стране. Программа несет воспитательную функцию", – говорится на сайте.

Известно, что планируют создать 60 выпусков по 45 минут каждый. Причем Андрея Пальчевского назвали "медийной личностью, которая способна привлечь внимание к шоу и стать ее движущей силой".

Коротко об Андрее Пальчевском

Андрей Пальчевский известен как ведущий канала "Интер", "Первый национальный", "Прямой", а также пророссийских каналов "112 Украина", NewsOne и НАШ.

Также Пальчевский был в политике. В частности в 2010 году на должности первого заместителя министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта в правительстве Азарова, работавшего во времена президенства Викора Януковича.

Также издание "Детектор медиа" написало, что Пальчевского с Россией связывает клиника Eurolab. Через сеть офшоров в ней просматриваются совладельцы-россияне. Также имя Пальчевского фигурировало в утечке конфиденциальной информации юридической фирмы Mossack Fonseca Panama Papers.

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