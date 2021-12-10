Відповідна інформація з'явилась на сайті "Прозоро", де публікують публічні закупівлі. Результати тендеру опублікували 10 грудня.

До теми Державний телеканал "Дом" регулярно транслює радянські фільми з пропагандою комунізму

Пальчеський вестиме шоу на телеканалі "Дом"

Ухвалили рішення про намір укласти договір з ТОВ "Імаджинаріум". Погодити остаточну ціну закупівлі – 12 мільйонів 20 тисяч 400 гривень. Визначити строк надання послуг по 31 грудня 2021 року,

– мовиться на сайті.

Згідно з опублікованими даними, проєкт має попередню назву "Про життя" з Андрієм Пальчевським". У ньому мовитиметься про актуальні для суспільства теми, які "неможливо обговорити та вирішити в рамках новинного формату".

"Дозволить об'єднати біля екранів різних українців, адже проблеми у всіх спільні". Проєкт має:

повернути віру у справедливість;

допоможе відкрити правду і знайти винних.

"Через розбір життєвих проблем можна зрозуміти тенденції та проблеми, що існують на сьогодні в країні. Програма несе виховну функцію", – мовиться на сайті.

Відомо, що планують створити 60 випусків по 45 хвилин кожен. Причому Андрія Пальчевського назвали "медійною особистістю, яка здатна привернути увагу до шоу та стати її рушійною силою".

Коротко про Андрія Пальчевського

Андрій Пальчевський відомий як ведучий каналу "Інтер", "Першому національному", "Прямому", а також на проросійських каналах "112 Україна", NewsOne та НАШ.

Також Пальчевський був у політиці. Зокрема у 2010 році на посаді першого заступника міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту в уряді Азарова, що працював на часів президенства Вікора Януковича.

Також видання "Детектор медіа" написало, що Пальчевського з Росією пов'язує клініка Eurolab. Через мережу офшорів у ній проглядаються співвласники-росіяни. Також ім'я Пальчевського фігурувало у витіку конфіденційної інформації юридичної фірми Mossack Fonseca Panama Papers.

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