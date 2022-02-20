Госканал Израиля взял интервью у главаря террористов: в посольстве назвали это позором

Израильский государственный телеканал "11 КАН" взял интервью у главаря террористов Дениса Пушилина, которое обнародовали 19 февраля. Более того, боевик распространял ложь и пропаганду относительно ситуации на Донбассе.

В так называемом интервью террорист сказал журналистам в привычном для пропаганды духе, что Украина собирается "идти в наступление". Более того, он решился даже на циничные угрозы.

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Что говорил главарь

Пушилин вызывающе продублировал нарративы России. Мол, "если убьют мирных жителей, то он будет просить помощь у России". Не обошел и то, что в России хотят признать незаконные бандформирования Донбасса. Он осмелился днагло заявить, что террористы хотят стать "членами международного сообщества".

Более того, террорист даже обратился к гражданам Израиля. Он нагло сравнил ситуацию там с Донбассом. Мол, израильтяне должны хорошо понимать, как это жить под бомбежкой. Конечно же, обвинил в "нападениях" наше государство.

Реакция посольства Украины

На такой скандал уже отреагировало украинское дипведомство, обнародовав заявление в фейсбуке. Там называют сюжет позором и осуждают его.

Телеканал "11 КАН" попал под российскую пропаганду и распространение лживых рассказов о ситуации в нашем государстве. Такое внимание к террористам еще больше тяготит и без того напряженную ситуацию безопасности и подрывает усилия по деэскалации напряженности,

– заявили в посольстве.

Там подчеркнули, что израильские СМИ используют для гибридной войны, которую ведет Россия против свободных народов.

Также в посольстве подчеркнули, что "интервью" вышло именно в то время, когда весь демократический мир прилагает огромные усилия, чтобы "отпугнуть Россию от дальнейшего вторжения в Украину".

Соответственно дипломаты призвали немедленно удалить публикацию со всех медиаплатформ и ресурсов.

Террористы распространяют пропаганду об Украине

По данным разведки, российские оккупанты 20 февраля готовятся осуществить очередную провокацию. Во время нее может пострадать гражданское население.

Террористы заявляют российским СМИ, которые и распространяют пропаганду, что в ночь на 20 февраля была "атака" якобы из Украины. Более того, оккупанты цинично утверждают, что погибли мирные жители.

Российские пропагандисты 19 февраля заявили о задержании якобы "украинского агента". Ему приписывают подрыв авто в Донецке.

Заявление президента о провокациях: смотрите видео