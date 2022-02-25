Такое решение приняло правительство на внеочередном заседании. Об этом во время брифинга заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал.
Заметьте Военные получат дополнительные выплаты из-за военного положения, – Шмигаль
В связи с военным положением Государственная казначейская служба совместно с Минфином осуществит перераспределение средств, чтобы в первую очередь финансировать усиление национальной безопасности и обороны, необходимые первоочередные меры в условиях военного положения и платежи,
– заявил Шмыгаль.
Шмигаль о решении правительства по перераспределению средств: смотрите видео