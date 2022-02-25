Таке рішення ухвалив уряд на позачерговому засіданні. Про це під час брифінгу заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал.
Зауважте Військові отримають додаткові виплати через воєнний стан, – Шмигаль
У зв'язку з вєнним станом Державна казначейська служба спільно з Мінфіном здійснить перерозподіл коштів, аби передусім фінансувати посилення національної безпеки й оборони, необхідні першочергові заходи в умовах воєнного стану та платежі,
– заявив Шмигаль.
Шмигаль про рішення уряду щодо перерозподілу коштів: дивіться відео