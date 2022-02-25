Про це повідомив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк під час вечірнього звернення 25 лютого, повідомляє 24 канал.

Увага Росія хоче "затиснути" Київ та основні міста Сходу і Півдня, – Подоляк

У зв'язку з воєнним станом уряд затвердив додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу,

– заявив Денис Шмигаль.

Збільшення на 30%

Міністр оборони України Резніков Олексій підписав указ про збільшення грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ із 1 березня 2022 – воно зросте на 30%.

Абсолютно всім військовим, хто ще не отримав підвищення цього року, буде підвищення зарплатні на 30%,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, передбачено встановлення щомісячної премії, збільшення надбавки за особливості проходження військової служби.

Увага! Якщо збільшення грошового забезпечення після врахування усіх доплат все ж буде меншим за 30%, командири зобов'язані збільшити розмір щомісячної премії до досягнення зазначеного показника зростання.

Брифінг Подоляка та Шмигаля станом на 19:00, 25 лютого: відео