Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк во время вечернего обращения 25 февраля, сообщает 24 канал.

Внимание Россия хочет "зажать" Киев и основные города Востока и Юга, – Подоляк

В связи с военным положением правительство утвердило дополнительные виды денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава,

– заявил Денис Шмыгаль.

Министр обороны Украины Алексей Резников подписал указ об увеличении денежного обеспечения военнослужащих ВСУ с 1 марта 2022 – оно вырастет на 30%.

Абсолютно всем военным, кто еще не получил повышение в этом году, будет повышение зарплаты на 30%,

– говорится в сообщении.

В частности, предусмотрено установление ежемесячной премии, увеличение надбавки за особенности прохождения военной службы.

Внимание! Если увеличение денежного обеспечения после учета всех доплат все же будет меньше 30%, командиры обязаны увеличить размер ежемесячной премии до достижения указанного показателя роста.

Брифинг Подоляка и Шмыгаля по состоянию на 19:00, 25 февраля: видео