Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк во время вечернего обращения 25 февраля, сообщает 24 канал.
Внимание Россия хочет "зажать" Киев и основные города Востока и Юга, – Подоляк
В связи с военным положением правительство утвердило дополнительные виды денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава,
– заявил Денис Шмыгаль.
Министр обороны Украины Алексей Резников подписал указ об увеличении денежного обеспечения военнослужащих ВСУ с 1 марта 2022 – оно вырастет на 30%.
Абсолютно всем военным, кто еще не получил повышение в этом году, будет повышение зарплаты на 30%,
– говорится в сообщении.
В частности, предусмотрено установление ежемесячной премии, увеличение надбавки за особенности прохождения военной службы.
Брифинг Подоляка и Шмыгаля по состоянию на 19:00, 25 февраля: видео