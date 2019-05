Госкомпанию на Закарпатье пытается захватить рейдер и друг главаря "ДНР"

Рейдерские попытки захватить государственную компанию по добыче золота "Закарпатполиметаллы" делает Дмитрий Зайцев, который является также одним из учредителей организации-террориста "ДНР" Александра Ходаковского "Патриотические силы Донбасса".

Группа рейдеров, которая прославилась еще за Януковича, пытается установить контроль над государственным предприятием "Закарпатполиметаллы". Это группировка, в которую входят Александр Маштепа, Дмитрий Зайцев и Владимир Гуртовый, орудует в Украине уже более десяти лет. Об этом говорится в расследовании блогера Дениса Казанского, сообщает "Обозреватель".

Как сообщает автор, в 2009 году рейдерская группа специально загнала "Закарпатполиметаллы" в долги, в результате чего предприятие обанкротилось. Компания получила большой долг перед Cengard Financial Inc – кипрским офшором, который представляли Дмитрий Зайцев и Владимир Гуртовый.

"Эта история тянется до сих пор, хотя за это время Дмитрий Зайцев успел в 2014 году перейти на сторону боевиков "ДНР" и вместе с полевым командиром Ходаковским в апреле 2014-го зарегистрировал в Донецке общественную организацию "Патриотические силы Донбасса". Позже на базе этой организации Ходаковский хотел создать собственную политическую силу и претендовать на власть в "ДНР", – отмечает Денис Казанский.

Блогер также сообщает, что Зайцев уже давно занимается незаконным поглощением предприятий, а также их активов.

"В течение 10 лет подконтрольная ему компания Cengart Financial INC пыталась завладеть активами "Закарпатполиметаллы". С этой целью компания Cengart Financial якобы приобрела долговые обязательства "Закарпатполиметаллы", заключив фиктивные договоры займа и поручительства. Таким образом она стала одним из ключевых кредиторов государственной компании, что дало ей основания осуществлять прямой контроль над хозяйственной деятельностью "Закарпатполиметаллы" через комитет кредиторов и арбитражного управляющего и ликвидатора", – говорится также в расследовании.

По словам Дениса Казанского, сейчас Дмитрий Зайцев, Александр Маштепа и Владимир Гуртовый стремятся назначить туда своего руководителя по отработанной схеме.

"Схема такая: в закарпатский суд обратился "суперинвестор" – компания Gofer Mining PLC с капиталом 1 фунт стерлингов. Чтобы получить контроль над "Закарпатполиметаллы", письмо она направила в суд 4 апреля. В то же время фактическая дата создания компании – 12 апреля", – пишет блогер.

Денис Казанский подчеркивает, что директор Gofer Mining PLC в Украине – Александр Маштепа, а основатель – тот самый Cengard Financial Inc, из-за которого обанкротилось в 2009 году предприятие "Закарпатполиметаллы". Обе компании зарегистрированы по одному адресу.

Также в расследовании говорится о возможном давлении на судей.

"По моим данным, помогает рейдерам захватить госкомпанию заместитель главы Верховного Суда Богдан Львов. По информации моих источников, он непосредственно осуществляет давление на судей, чтобы они принимали решения в пользу представителей Gofer Mining PLC. В частности, уже принимала решение в интересах рейдеров судья Оксана Ремецки", – заключает Денис Казанский.