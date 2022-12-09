В список вошли высокопоставленные политики и журналисты. В нем было 18 имён.

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Кто вошел в список "врагов"

Среди 18 имен было 7 депутатов Бундестага, которых Федеральное управление криминальной полиции предупредило об этом утром 7 декабря.

Также в список вошли:

министр иностранных дел Анналена Бербок,

глава СДПГ Саския Эскен,

генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт,

лидер партии ХДС и парламентской фракции партии Фридрих Мерц,

бывший кандидат в канцлеры, топ-политик ХДС Армин Лашет.

Согласно расследованию, некоторые из подозреваемых планировали проникнуть в немецкий Бундестаг с небольшой вооруженной группой, чтобы захватить присутствовавших там членов федерального правительства и депутатов.

Лидер СДПГ Саския Эскен заявила, что "не надо недооценивать опасность, которую представляют насильственные "рейхсбюргеры".

Эти люди не просто фантазируют о теории заговора. У них были конкретные планы, которые они были готовы реализовать,

– сказала Эскен.

Отметим, что на сегодняшний день угрозы для людей, чьи имена были в списке "врагов", нет.

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