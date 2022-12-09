Во время обысков у более 50 обвиняемых изъяли винтовки, пистолеты калибра 9 миллиметров, мечи, ножи, электрошокеры, боевые шлемы, приборы ночного видения и полицейское табельное оружие. Также правоохранители нашли более 130 тысяч евро наличными и много золота и серебра, что поразило их.

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Экстрасенсы проверяли будущих членов группировки

Группировка экстремистов, которая планировала провести государственный переворот в Германии, была разделена на 2 группы:

гражданскую часть с внутренним названием "Совет",

воинскую часть – "теневое правительство", которое также называли "Новая немецкая армия".

Очаги сети были в Баден-Вюртемберг, Саксонии и Тюрингии. В состав "Новой немецкой армии" вошли несколько бывших и по меньшей мере один действующий военнослужащий Бундесвера. Среди членов сети были представители самых разных профессий:

шеф-повар,

мастер-кровельщик,

летчик,

юрист с докторской степенью,

певец-тенор,

врач, отвечавший за "духовные вопросы" и пожертвовавший группе 20 тысяч евро,

2 ясновидящих, которые должны были проверять потенциальных соратников на "благонадежность".

По данным прокуратуры, подозреваемых объединило "глубокое непринятие государственных институтов и демократии в Германии". Поэтому они планировали сменить систему силовым путем.

По информации правоохранителей, группировка до последнего пыталась завербовать новых членов. В частности, 10 ноября несколько представителей провели конфиденциальную встречу на Севере Германии, пытаясь склонить на свою сторону полицейских. Федеральная прокуратура попытается выяснить, можно ли классифицировать действия группы как государственную измену.

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