Під час обшуків у понад 50 обвинувачених вилучили гвинтівки, пістолети калібру 9 міліметрів, мечі, ножі, електрошокери, бойові шоломи, прилади нічного бачення та поліцейську табельну зброю. Також правоохоронці знайшли понад 130 тисяч євро готівкою та багато золота і срібла, що їх дуже вразило.

До теми Без "их там нет" не обійшлося: путч у Німеччині планували росіянка й "фанат" Росії

Екстрасенси перевіряли майбутніх членів угруповання

Угруповання екстремістів, яке планувало провести державний переворот у Німеччині, була розділена на 2 групи:

цивільну частину з внутрішньою назвою "Рада",

військову частину – "тіньовий уряд", який також називали "Нова німецька армія".

Осередки мережі були в Баден-Вюртемберзі, Саксонії та Тюрингії. До складу "Нової німецької армії" увійшли кілька колишніх і щонайменше один чинний військовослужбовець Бундесверу. Серед членів мережі були представники найрізноманітніших професій:

шеф-кухар,

майстер-покрівельник,

льотчик,

юрист з докторським ступенем,

співак-тенор,

лікар, який відповідав за "духовні питання" і пожертвував групі 20 тисяч євро,

2 ясновидці, які мали перевіряти потенційних соратників на "благонадійність".

За даними прокуратури, підозрюваних об'єднало "глибоке несприйняття державних інститутів та демократії в Німеччині". Тому вони планували змінити систему силовим шляхом.

За інформацією правоохоронців, угруповання до останнього намагалося завербувати нових членів. Зокрема, 10 листопада кілька представників провели конфіденційну зустріч на Півночі Німеччини, намагаючись схилити на свій бік поліцейських. Федеральна прокуратура намагатиметься з'ясувати, чи можна класифікувати дії групи як державну зраду.

У Німеччині готували спробу перевороту: коротко