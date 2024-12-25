Они пророссийски настроены и действуют согласно враждебным нарративам. Среди них – Николай Карпенков, который в свое время давал приют главе ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину. Фамилии 2 других генералов назвал 24 Каналу заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Беларуси, руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.

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Кто может начать госпереворот в Беларуси

В Беларуси в январе 2025 года должны состояться так называемые президентские выборы, на которых Александр Лукашенко выдвинул свою кандидатуру. В то же время российские пропагандисты разгоняют "вброс" о том, что якобы Польша, Украина и США готовят "переворот" в Беларуси.

Хотя, по мнению Латушко, именно пророссийские генералы в окружении Лукашенко потенциально могут начать "государственный переворот":

Николай Карпенков – заместитель министра внутренних дел, руководитель войска внутри Беларуси. Он принимал покойного главаря вагнеровцев Евгения Пригожина летом 2023 года, обеспечивал ему лагерь в Могилевской области. Александр Вольфович – государственный секретарь совета безопасности Беларуси, выпускник генштаба вооруженных сил России, родился в Казани. Павел Муравейко – начальник белорусского генштаба, первый заместитель министра обороны Беларуси. Он угрожал пробить "окно" в Балтийское море из-за наложенных санкций на Минск.

Перечень можно расширить, к сожалению. Это те, кто могут быть коррумпированы Россией и исходят из ее нарративов. Они ходят рядом с Лукашенко, поэтому прежде всего создают ему угрозу,

– подчеркнул Павел Латушко.

По его мнению, "вброс" о госперевороте может быть выгоден россиянам, чтобы показать Лукашенко, мол, "мы тебе "ошейник" в виде ордена Андрея Первозванного повесили, ты находишься под нашим контролем, только попробуй что-то сделать не так, у нас есть рычаги влияния на тебя".