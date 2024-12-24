Генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что это выдумка Лукашенко, согласованная с Кремлем. Также лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что власти Беларуси вынесли уроки с проведения выборов в 2020 году, поэтому Лукашенко стремится в 2025-м организовать "максимально стерильную кампанию" без альтернативных кандидатов.

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Лукашенко нагнетает

Генерал армии считает, что информация о якобы подготовке "переворота" в Беларуси – это прежде всего спецоперация Лукашенко, которую он утвердил в России. Ему во что бы то ни стало нужно сохранить свой режим в "победить" на президентских выборах 2025 года.

Для этого он хочет показать, что готовится "переворот". Возможно ввести чрезвычайное или военное положение, для того, чтобы отменить все конституционные нормы по выборам. А также попытаться растянуть этот процесс на неопределенный период,

– подчеркнул он.

Лукашенко предполагает, что потом могли бы быть какие-то победы России, и на фоне этих победных перспектив он получил бы возможность еще раз избраться на президентский срок или посадить в кресло президента Беларуси своего ставленника.

Важно! Выборы в Беларуси должны состояться 26 января 2025 года. В стране уже обнародовали список кандидатов и среди них есть Лукашенко. В то же время правительства нескольких стран Запада отметили, что не будут признавать результаты этих выборов в Беларуси.

На данный момент мы разгадали эту классическую, примитивную для диктаторов ситуацию, которую Лукашенко нагнетает,

– объяснил Маломуж.

Будут, по его словам, разгонять нарративы о "заговоре", "перевороте", искать и находить "доказательства", демонстрировать "документы", будут какие-то интервью. Россия предоставит дополнительные материалы. Эту ситуацию будут раскручивать по полной программе в Беларуси, а Россия будет поддерживать этот сценарий

Недавно Лукашенко был в Москве и, вероятно, там был четко согласован этот сценарий. А теперь его полномасштабно реализуют.

В то же время никаких сговоров со стороны Польши, США точно нет. Сегодня это практически нереально. Даже эти страны, имея большие ресурсы, не могут реально формировать такие процессы. Они поддерживают оппозицию, которая проводит активную информационную работу из-за рубежа на территории Беларуси,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Отметим, что по мнению политолога Игоря Рейтеровича, Лукашенко накануне выборов "максимально страхуется" и ему не нужны во время голосования никакие "сюрпризы". Лукашенко, по словам политолога, проведет их под единым лозунгом "если не я, то будет война".