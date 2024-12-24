Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що це вигадка Лукашенка, погоджена з Кремлем. Також лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що влада Білорусі винесла уроки з проведення виборів у 2020 році, тому Лукашенко прагне у 2025-му організувати "максимально стерильну кампанію" без альтернативних кандидатів.

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Лукашенко нагнітає

Генерал армії вважає, що інформація про нібито підготовку "перевороту" в Білорусі – це насамперед спецоперація Лукашенка, яку він затвердив в Росії. Йому будь за що потрібно зберегти свій режим в "перемогти" на президентських виборах 2025 року.

Для цього він хоче показати, що готується "переворот". Можливо ввести надзвичайний або воєнний стан, для того, щоб скасувати всі конституційні норми щодо виборів. А також спробувати розтягнути цей процес на невизначений період,

– наголосив він.

Лукашенко припускає, що потім могли б бути якісь перемоги Росії, і на тлі цих переможних перспектив він отримав би можливість ще раз обратися на президентський термін або посадити в крісло президента Білорусі свого ставленика.

Важливо! Вибори в Білорусі мають відбутися 26 січня 2025 року. В країні вже оприлюднили список кандидатів і серед них є Лукашенко. Водночас уряди кількох країн Заходу зазначили, що не визнаватимуть результати цих виборів в Білорусі.

На цей момент ми розгадали цю класичну, примітивну для диктаторів ситуацію, яку Лукашенко нагнітає,

– пояснив Маломуж.

Будуть, за його словами, розганяти наративи про "змову", "переворот", шукати і знаходити "докази", демонструватимуть "документи", будуть якісь інтерв'ю. Росія надасть додаткові матеріали. Цю ситуацію будуть розкручувати по повній програмі в Білорусі, а Росія підтримуватиме цей сценарій

Нещодавно Лукашенко був в Москві, та ймовірно, там був чітко погоджений цей сценарій. А тепер його повномасштабно реалізують.

Водночас жодних змов з боку Польщі, США точно немає. Сьогодні це практично нереально. Навіть ці країни, маючи великі ресурси, не можуть реально формувати такі процеси. Вони підтримують опозицію, яка проводить активну інформаційну роботу з-за кордону на території Білорусі,

– підкреслив Микола Маломуж.

Зазначимо, що на думку політолога Ігоря Рейтеровича, Лукашенко напередодні виборів "максимально страхується" і йому не потрібні під час голосування жодні "сюрпризи". Лукашенко, за словами політолога, проведе їх під єдиним гаслом "якщо не я, то буде війна".