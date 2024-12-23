Державний департамент радить громадянам, які вже перебувають у Білорусі, виїхати з країни. Про це 24 Канал пише з посиланням на Бюро консульських справ Держдепу США.

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Попередження для громадян США

Зазначається, що в Білорусі є ризик потенційних громадянських заворушень. Також країна обмежує представників Посольства США у допомозі людям, які проживають або подорожують до Білорусі. Враховуючи це, Держдеп США попередив своїх громадян про небезпеку і закликає їх негайно виїхати з Білорусі.

Із 28 лютого 2022 року в Мінську призупинили надання всіх консульських послуг громадянам США. Тож для отримання будь-якої консульської підтримки американцям краще звернутися до посольств у інших країнах.

Влада Білорусі може відмовитися визнавати подвійне американсько-білоруське громадянство США, а також може відмовити або затримати консульську допомогу США затриманим громадянам з подвійним громадянством,

– йдеться в повідомленні.

За які "порушення" іноземців можуть заарештувати в Білорусі

У Білорусі іноземців можуть заарештувати чи затримати, якщо влада підозрюватиме їх в участі у демонстраціях.

Варто зазначити! У Білорусі вже був випадок затримання десятків тисяч осіб, у тому числі громадян США, за ймовірну причетність до опозиції та участь у політичних демонстраціях, навіть якщо є докази, що ця приналежність мала місце за межами Білорусі.

За інформацією Держдепу, До білоруських СІЗО відправили тисячі іноземців. Уряд відмовив їм у доступі до свого посольства та адвокатів, заборонив спілкуватися з родиною за межами в'язниць і обмежив доступ до інформації. Серед ув'язнених були громадяни США, які просто проходили поблизу демонстрацій. Деякі іноземці стали жертвами переслідувань чи поганого поводження з боку білоруських чиновників.

Заарештувати громадянина США Білорусь може просто з літака, якщо виявиться, що він нібито порушив той чи інший закон. Федеральна авіаційна адміністрація видала консультативне повідомлення для авіаційних місій (NOTAM), що забороняє авіаперевізникам, комерційним операторам США та американським пілотам виконувати польоти на будь-якій висоті в Мінському районі польотної інформації (UMMV) з урахуванням обмежених винятків.

Нагадаємо, раніше голова Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Світлана Тихановська розповіла, що Олександр Лукашенко посилив терор перед виборами в країні. Відомо про факти, коли він використовує політв'язнів як заручників, утримуючи їх в нелюдських умовах без надання медичної допомоги.