Государственный департамент советует гражданам, которые уже находятся в Беларуси, выехать из страны. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Бюро консульских дел Госдепа США.

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Предупреждение для граждан США

Отмечается, что в Беларуси есть риск потенциальных гражданских беспорядков. Также страна ограничивает представителей Посольства США в помощи людям, которые проживают или путешествуют в Беларусь. Учитывая это, Госдеп США предупредил своих граждан об опасности и призывает их немедленно выехать из Беларуси.

С 28 февраля 2022 года в Минске приостановили предоставление всех консульских услуг гражданам США. Поэтому для получения любой консульской поддержки американцам лучше обратиться в посольства в других странах.

Власти Беларуси могут отказаться признавать двойное американско-белорусское гражданство США, а также могут отказать или задержать консульскую помощь США задержанным гражданам с двойным гражданством,

– говорится в сообщении.

За какие "нарушения" иностранцев могут арестовать в Беларуси

В Беларуси иностранцев могут арестовать или задержать, если власти будут подозревать их в участии в демонстрациях.

Стоит отметить! В Беларуси уже был случай задержания десятков тысяч человек, в том числе граждан США, за вероятную причастность к оппозиции и участие в политических демонстрациях, даже если есть доказательства, что эта принадлежность имела место за пределами Беларуси.

По информации Госдепа, В белорусские СИЗО отправили тысячи иностранцев. Правительство отказало им в доступе к своему посольству и адвокатам, запретило общаться с семьей за пределами тюрем и ограничило доступ к информации. Среди заключенных были граждане США, которые просто проходили вблизи демонстраций. Некоторые иностранцы стали жертвами преследований или плохого обращения со стороны белорусских чиновников.

Арестовать гражданина США Беларусь может просто с самолета, если окажется, что он якобы нарушил тот или иной закон. Федеральная авиационная администрация выдала консультативное сообщение для авиационных миссий (NOTAM), запрещающее авиаперевозчикам, коммерческим операторам США и американским пилотам выполнять полеты на любой высоте в Минском районе полетной информации (UMMV) с учетом ограниченных исключений.

Напомним, ранее председатель Объединенного переходного кабинета Беларуси Светлана Тихановская рассказала, что Александр Лукашенко усилил террор перед выборами в стране. Известно о фактах, когда он использует политзаключенных как заложников, удерживая их в нечеловеческих условиях без оказания медицинской помощи.