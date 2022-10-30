Об этом 24 каналу рассказал депутат парламента Молдовы Оазу Нантой. По его словам, в Молдове уже давно обсуждают подобные агрессивные действия Москвы. Россияне используют каналы незаконного финансирования и подпитывают 5 колонну в Молдове.

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Россия делает ставку на Илона Шора

Как отмечает Нантой, ранее оккупанты делали ставку на Игоря Додона, когда он еще был президентом Молдовы. Сейчас Москва ищет альтернативы, среди которых одиозный 35-летний политик Илон Шор.

В 2017 году его приговорили к 7,5 годам за мошенничество и причастность к делу о краже миллиарда долларов. В 2019 году он сбежал в Израиль и сейчас способствует протестам, которые призваны дестабилизировать Молдову. Кроме того, представители партии Шора часто ездят на "смотрины" в Москву.

С другой стороны, российский "Газпром" пытается еще больше дестабилизировать ситуацию. Они снизили поставки газа, а из-за ударов по энергосистеме Украины Молдова еще и потеряла 30% электроэнергии, которую покупала у Киева.

Ситуация достаточно сложная. А у нас есть президент, стабильное парламентское большинство и правительство. Москва пытается раскручивать социально-экономические проблемы и спровоцировать политическую дестабилизацию. Я считаю, что Россия обречена на проигрыш,

– подчеркивает Нантой.

Он уверен, что украинская армия и народ победит российских оккупантов, что нанесет мощный удар по режиму Путина. Также Москва не сможет дестабилизировать ситуацию в Молдове, ведь Запад беспрецедентно поддерживает страну. Хотя расслабляться не нужно, потому что впереди тяжелая зима.

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Напомним, венгерский лоукостер Wizz Air закрывает собственную базу в столице Молдовы, Кишиневе. Они на время перенесут ее в Румынию. По предварительным данным, база перестанет работать с 1 декабря. Там также внесут изменения в зимнее расписание перелетов.

В молдавских СМИ подобный шаг компании связывают с войной в Украине. Кроме того, на это повлияли риски потенциального закрытия воздушного пространства Молдовы на фоне ракетных ударов России.