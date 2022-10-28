Ранее молдавские СМИ связывали такой вероятный шаг лоукостера с войной в Украине и дискуссиями по поводу рисков потенциального закрытия воздушного пространства Молдовы на фоне ракетных ударов России. Тогда, в частности, говорилось, что Wizz Air якобы прекратит работу своей базы в Кишиневе с 1 декабря, а также внесет изменения в зимнее расписание перелетов.

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Wiz Air переносит собственную базу из Молдовы в Румынию

О перенесении базы Wizz Air в Румынию официально сообщили в Управлении гражданской авиации Молдовы. Там отметили, что, несмотря на смену аэропорта базирования, лоукостер продолжит летать из Кишинева, однако, вероятно, не по существующему ныне графику.

Сообщение компании об изменении операционной базы может привести к отмене некоторых направлений и снижению частоты перелетов,

– констатировали в ведомстве.

Так, ожидается, что после перемещения в Румынию Wizz Air продолжит перелеты из Кишинева в Австрию, Чехию, Италию, Германию, Испанию, Нидерланды и Великобританию. В то же время, прекратятся рейсы в такие города, как Базель, Париж, Брюссель и Турин.

Напомним, что недавно власти Молдовы обсуждали вероятность повторного закрытия воздушного пространства на фоне ракетных ударов России по Украине. Однако позже от этой идеи политики страны отказались.

В начале полномасштабной войны в Украине 24 февраля Молдова уже закрывала свое воздушное пространство, но возобновила перелеты 21 марта.

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