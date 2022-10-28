Раніше молдовські ЗМІ пов'язували такий ймовірний крок лоукостера з війною в Україні та дискусіями щодо ризиків потенційного закриття повітряного простору Молдови на тлі ракетних ударів Росії. Тоді, зокрема, мовилось, що Wizz Air начебто припинить роботу своєї бази у Кишиневі з 1 грудня, а також внесе зміни у зимовий розклад перельотів.

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Wiz Air переносить власну базу з Молдови до Румунії

Про перенесення бази Wizz Air до Румунії офіційно повідомили в Управлінні цивільної авіації Молдови. Там зауважили, що попри зміну аеропорту базування, лоукостер продовжить літати з Кишинева, проте, ймовірно, не за існуючим нині графіком.

Повідомлення компанії про зміну операційної бази може призвести до скасування деяких напрямків та зниження частоти перельотів,

– констатували у відомстві.

Так, очікується, що після переміщення до Румунії Wizz Air продовжить перельоти з Кишинева до Австрії, Чехії, Італії, Німеччини, Іспанії, Нідерландів та Великої Британії. Водночас, припиняться рейси до таких міст, як Базель, Париж, Брюссель та Турін.

Нагадаємо, що нещодавно влада Молдови обговорювала ймовірність повторного закриття повітряного простору на тлі ракетних ударів Росії по Україні. Проте, пізніше від цієї ідеї політики країни відмовилися.

На початку повномасштабної війни в Україні 24 лютого Молдова вже закривала свій повітряний простір, але відновила перельоти 21 березня.

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