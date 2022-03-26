Такую информацию сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины в своем телеграмм-канале.

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По его словам, российская управленческая элита категорически пытается укрыться от всякой публичности. Это можно проследить в прямых эфирах и программах в русском медиа. Там на первый план выходят либо чистые пропагандисты, либо те, кого вчера уже списали и отправили на заслуженную пенсию в тот же Совбез, заметил Подоляк.

Наиболее органичен в этом – Медведев. Именно его появление в публичном поле напрямую указывает на то, что реальная господствующая элита отказывается от публичной лояльности и ищет возможность так или иначе скрыться с "руссского военного корабля",

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Ранее Подоляк прокомментировал заявление заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, что решение о вторжении в Украину единолично принимал Владимир Путин. Советник руководителя ОП считает, такое высказывание свидетельствует о том, что "господствующая элита пытается дистанцироваться от Владимира Путина, понимая юридические последствия его действия".