Таку інформацію повідомив радник керівника Офісу Президента України у своєму телеграм-каналі.

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За його словами, російська управлінська еліта категорично намагається сховатися від будь-якої публічності. Це можна прослідкувати в прямих ефірах та програмах в російському медіа. Там на перший план виходять або чисті пропагандисти, або ті, кого вчора вже списали й відправили на заслужену пенсію до того ж Радбезу, зауважив Подоляк.

Найбільш органічний у цьому – Медведєв. Саме його поява в публічному полі безпосередньо вказує на те, що реальна панівна еліта відмовляється від публічної лояльності та шукає можливість так чи інакше втекти з "російського військового корабля",

– підкреслив Михайло Подоляк.

Раніше Подоляк прокоментував заяву заступника голови радбезу Росії Дмитра Медведєва, що рішення про вторгнення в Україну одноосібно ухвалював Володимир Путін. Радник керівника ОП вважає таке висловлення свідчить про те, що "панівна еліта намагається дистанціюватися від Володимира Путіна, розуміючи юридичні наслідки його дії".

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