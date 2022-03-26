Отдельно надо сказать о российских элитах. Элиты – это совсем не лучшие люди нации, но те, кому удается сосредоточить в своих руках больше богатства и распорядительных полномочий.

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В норме, однако, они должны стремиться к сохранению статус-кво и (таким образом) своих приобретений. То есть, в результате, играть стабилизирующую роль, отводя нацию и государственный механизм от движений, способных разрушить статус-кво.

Крах стратегии элиты

В этом смысле российские постсоветские элиты первого поколения, безусловно, продемонстрировали свою слабость и несостоятельность.

На протяжении последних 15 – 20 лет они следовали стратегии "двух карманов". Приняв решение не пытаться повлиять на внутриполитическую ситуацию, они перешли к тактике "зарабатываем в России – секьюритизируем и сохраняем капиталы на Западе". Именно этой модели следовали Абрамович и акционеры «Альфа-групп», и на своем более мелком уровне сотни и сотни других.

В каком-то периоде эта стратегия выглядела эгоистичной, но более рациональной и выигрышной, чем неудачная попытка Ходорковского "ввязаться в драку".

Однако, отказавшись инвестировать в защиту своих активов внутри страны и отдав поляну внутренней политики путинской опричнине, они пришли к парадоксальному финалу: развязав эту вполне безумную войну, опричнина нанесла сокрушительный удар по их "секьюритизированным" на Западе капиталам. Равно как и по мечте о тихой пенсии в Испании, Италии или Греции тысяч других "попутчиков опричнины".

В общем, Михаил Фридман не совсем справедливо жалуется, а в том, что произошло, есть своя жесткая логика. Так или иначе этот пример вполне претендует на место в учебниках политологии для объяснения взаимосвязи стратегий элит, гарантий защиты собственности и системы сдержек и противовесов в политике.

Жестокие обстрелы гражданских – это симптом, что у России проблемы: