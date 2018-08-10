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Госпогранслужба получит 20 новых автобусов специального назначения

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"Богдан Моторс" выиграла тендер на поставку 20 спецавтобусов Госпогранслужбе
"Богдан Моторс" выиграла тендер на поставку 20 спецавтобусов Госпогранслужбе / Фото из открытых источников

Автобусный завод №1 компании "Богдан Моторс" выиграл тендер на поставку 20 специализированных автобусов для обеспечения потребностей Государственной пограничной службы Украины.

Об этом говорится на сайте публичных закупок Prozorro.

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Отмечается, что компания предложила 41,4 миллиона гривен при ожидаемой стоимости закупки в 42 миллиона гривен.

Согласно техническим требованиям новые автобусы будут оборудованы 30 мягкими сидячими местами с подлокотниками. Объем двигателя не более 6 литров и мощностью не менее 150 лошадиных сил. Также транспортные средства будут укомплектованы системами GPS, оповещения пассажиров, аварийно-вентиляционными люками и багажным отделением.

Конечные сроки поставки автобусов указаны до 1 июля 2019 года.

Добавим, что участие в тендере также принимала компания "Торговый дом "Дината Групп", которая предложила автобусы марки Ataman по цене 42 миллиона гривен, однако в ходе торгов компания не снизила цену на автобусы.

Теги: Новости Украины ProZorro Транспорт Госпогранслужба
Источник: 24 Канал
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