Госпогранслужба получит 20 новых автобусов специального назначения

Автобусный завод №1 компании "Богдан Моторс" выиграл тендер на поставку 20 специализированных автобусов для обеспечения потребностей Государственной пограничной службы Украины.

Об этом говорится на сайте публичных закупок Prozorro.

Читайте также: Ивано-Франковск приобретет 29 новых троллейбусов

Отмечается, что компания предложила 41,4 миллиона гривен при ожидаемой стоимости закупки в 42 миллиона гривен.



Согласно техническим требованиям новые автобусы будут оборудованы 30 мягкими сидячими местами с подлокотниками. Объем двигателя не более 6 литров и мощностью не менее 150 лошадиных сил. Также транспортные средства будут укомплектованы системами GPS, оповещения пассажиров, аварийно-вентиляционными люками и багажным отделением.



Конечные сроки поставки автобусов указаны до 1 июля 2019 года.



Добавим, что участие в тендере также принимала компания "Торговый дом "Дината Групп", которая предложила автобусы марки Ataman по цене 42 миллиона гривен, однако в ходе торгов компания не снизила цену на автобусы.