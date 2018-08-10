Ивано-Франковск приобретет 29 новых троллейбусов
Новые крупногабаритные троллейбусы будут курсировать по городу с начала 2019 года. Общая стоимость закупки составляет более 5,5 миллиона евро.
Об этом сообщило издание "Курс".
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Отмечается, что троллейбусы, произведенные белорусским производителем общественного транспорта "Белклонмаш", будут оснащены моторами украинского производства.
23 из 29 троллейбусов будут куплены за деньги Европейского банка реконструкции и развития. Остальные 6 троллейбусов город получит в качестве гранта.
Мы надеемся, что все троллейбусы будут поставлены вовремя,
– сказал городской голова Руслан Марцинкив.
Он также отметил, что ЕБРР согласовал тендер, поскольку именно банк выделил деньги на закупку троллейбусов.
Добавим, что двигатели троллейбусов изготовлены на заводе ГП "Завод "Электротяжмаш" в Харькове.