Ивано-Франковск приобретет 29 новых троллейбусов

Новые крупногабаритные троллейбусы будут курсировать по городу с начала 2019 года. Общая стоимость закупки составляет более 5,5 миллиона евро.

Об этом сообщило издание "Курс".

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Отмечается, что троллейбусы, произведенные белорусским производителем общественного транспорта "Белклонмаш", будут оснащены моторами украинского производства.



23 из 29 троллейбусов будут куплены за деньги Европейского банка реконструкции и развития. Остальные 6 троллейбусов город получит в качестве гранта.

Мы надеемся, что все троллейбусы будут поставлены вовремя,

– сказал городской голова Руслан Марцинкив.

Он также отметил, что ЕБРР согласовал тендер, поскольку именно банк выделил деньги на закупку троллейбусов.



Добавим, что двигатели троллейбусов изготовлены на заводе ГП "Завод "Электротяжмаш" в Харькове.