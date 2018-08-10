Івано-Франківськ придбає 29 нових тролейбусів

Нові великогабаритні тролейбуси курсуватимуть містом з початку 2019 року. Загальна вартість закупівлі становить понад 5,5 мільйона євро.

Про це повідомило видання "Курс".

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Зазначається, що тролейбуси вироблені білоруським виробником громадського транспорту "Белклонмаш" будуть оснащені моторами українського виробництва.

23 з 29 тролейбусів буде куплено за гроші Європейського банку реконструкції та розвитку. Решта 6 тролейбусів місто отримає як грант.

Ми надіємося, що всі тролейбуси будуть поставлені вчасно,

– сказав міський голова Руслан Марцінків.

Він також зауважив, що ЄБРР погодив тендер, оскільки саме банк виділив гроші на закупівлю тролейбусів.

Додамо, що двигуни тролейбусів виготовлено на заводі ДП "Завод "Електроважмаш" у Харкові.