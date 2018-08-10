Держприкордонслужба отримає 20 нових автобусів спеціального призначення

Автобусний завод №1 компанії "Богдан Моторс" виграв тендер на постачання 20 спеціалізованих автобусів для забезпечення потреб Державної прикордонної служби України.

Про це йдеться на сайті публічних закупівель Prozorro.

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Зазначається, що компанія запропонувала 41,4 мільйона гривень при очікуваній вартості закупівлі в 42 мільйони гривень.

Згідно з технічними вимогами нові автобуси будуть обладнані 30 м'якими сидячими місцями з підлокітниками. Об'єм двигуна не більше 6 літрів та потужністю не менше 150 кінських сил. Також транспортні засоби буде укомплектовано системами GPS, сповіщення пасажирів, аварійно-вентиляційними люками та багажним відділенням.

Кінцеві терміни постачання автобусів зазначені до 1 липня 2019 року.

Додамо, що участь у тендері також брала компанія "Торговий дім "Дінат Груп", яка запропонувала автобуси марки Ataman за ціною 42 мільйони гривень, однак в ході торгів компанія не знизила ціну на автобуси.