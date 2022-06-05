Ответный визит посла США в Украину состоялся 4 мая – на 101 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины. Вместе с послом поселок посетила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Новая дама посол США в Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев

Посол США побывала в Бородянке

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк вместе с генпрокурором Ириной Венедиктовой посетила Бородянку, чтобы своими глазами увидеть зверства, совершившие во время войны России против Украины.

Ответственные за военные преступления – включая непосредственных исполнителей и заказчиков – должны предстать перед судом,

– сообщили в посольстве США в Украине.

Там также добавили, что кроме непосредственной поддержки Офиса Генерального прокурора Соединенные Штаты поддерживают международные расследования, чтобы привлечь к ответственности за зверства, совершенные в Украине.

Венедиктова рассказала о страшных преступлениях кафиров

Ирина Венедиктова рассказала, что благодарна послу за ее личное неравнодушие, поддержку граждан и правительства США в нашей борьбе на поле боя и на фронте справедливости.

В этом месте погибли более сотни человек. Часть нашли под завалами уничтоженных вражеской авиацией домов, другие умерли от осколочных ранений, некоторых кафиры застрелили,

– заметила Венедиктова.

Также добавила, что поражает история семьи полицейского, чей дом стал первым на пути русских захватчиков – его полностью уничтожили. К сожалению, в результате атаки погибли жена, годовалый ребенок, родители, брат и бабушка правоохранителя. Также Ирина Венедиктова заверила, что:

расследование каждого преступления русских варваров – наш долг перед многочисленными жертвами их зверств;

весь цивилизованный мир разделяет этот вызов с нами.

"Недавно США, ЕС и Великобритания создали для Офиса Генпрокурора консультативную группу Atrocity Crimes Advisory Group. Это инициатива партнеров помочь прокурорам и следователям именно "на земле", чтобы найти все доказательства и приблизить правосудие вместе", – пояснила Венедиктова.

Посол США в Украине посетила Бородянку / Фото Верховной Рады и Ирины Венедиктовой

Кратко о прибытии в Украину нового посла США в Киеве

Посла США в Украине не было с 2019 года – после отзыва администрацией президента Трампа посла Мари Йованович.

25 апреля 2022 года официально Джо Байден предложил назначить Бриджит Бринк послом США в Украине . Впоследствии ее кандидатуру согласовали.

Уже 18 мая временно поверенная по делам США в Украине Кристина Квин заявила, что Бриджит Бринк вскоре будет работать в должности посла США в Украине. Она ведь полностью готова к этой работе и будет эффективно выполнять свои обязанности.

29 мая госпожа Бриджит Бринк прибыла в Киев.

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