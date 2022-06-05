Відповідний візит посла США в Україні відбувся 4 травня – на 101 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України. Разом з послом селище відвідала генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Зауважте Нова пані посол США в Україні Бріджит Брінк прибула до Києва

Посол США побувала в Бородянці

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк разом із генпрокурором Іриною Венедіктовою відвідала Бородянку, щоб на власні очі побачити звірства, які скоїли під час війни Росії проти України.

Відповідальні за воєнні злочини – включаючи безпосередніх виконавців та замовників – повинні постати перед судом,

– повідомили у посольстві США в Україні.

Там також додали, що, крім безпосередньої підтримки Офісу Генерального прокурора, Сполучені Штати підтримують міжнародні розслідування, щоб притягнути до відповідальності за звірства, скоєні в Україні.

Венедіктова розповіла про страшні злочини окупантів

Ірина Венедіктова розповіла, що вдячна послу за її особисту небайдужість, підтримку громадян і уряду США в нашій боротьбі на полі бою і на фронті справедливості.

В цьому місці загинула понад сотня людей. Частину знайшли під завалами знищених ворожою авіацією будинків, інші померли від осколкових поранень, декого окупанти застрелили,

– зауважила Венедіктова.

Також додала, що вражає історія сім'ї поліцейського, чий дім став першим на шляху російських загарбників – його знищили повністю. На жаль, внаслідок атаки загинули дружина, однорічна дитина, батьки, брат і бабуся правоохоронця. Також Ірина Венедіктова запевнила, що:

розслідування кожного злочину російських варварів – наш обов'язок перед численними жертвами їхніх звірств;

увесь цивілізований світ розділяє цей виклик з нами.

"Нещодавно США, ЄС та Великобританія створили для Офісу Генпрокурора консультативну групу Atrocity Crimes Advisory Group. Це ініціатива партнерів допомогти прокурорам і слідчим саме "на землі", щоб знайти всі докази і наблизити правосуддя разом", – пояснила Венедіктова.

Посол США в Україні відвідала Бородянку / Фото Верховної Ради та Ірини Венедіктової

Коротко про прибуття в Україну нового посла США в Києві

Посла США в Україні не було з 2019 року – після відкликання адміністрацією президента Трампа посла Марі Йованович.

25 квітня 2022 року офіційно Джо Байден запропонував призначити Бріджит Брінк послом США в Україні. Згодом її кандидатуру погодили.

Вже 18 травня тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що Бріджит Брінк невдовзі працюватиме на посаді пані посла США в Україні. Адже вона повністю готова до цієї роботи і буде ефективно виконувати свої обов'язки.

29 травня пані посол Бріджит Брінк прибула в Київ.

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