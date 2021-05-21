Таку кількість смс, яку я отримала впродовж останнього часу, мабуть, не отримувала ніколи. Мені написали всі АЗС, які коли-небудь видавали свої картки лояльності.

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Якщо спочатку вони попереджали про те, що тимчасово зупинили продаж преміального пального, то потім вже сповіщали, що його відновили. Однак мою знижку були вимушені, якщо не забрати, то скоротити до копійок, хоча раніше мовилося про кілька гривень.

Що спричинило таку поведінку

Для тих, хто в темі, вистачить одного речення – Кабінет Міністрів України запровадив державне регулювання цін на пальне. Водночас для тих, хто поняття не має про що я, маю розлогішу відповідь. Однак варто почати з передісторії.

Влада перевіряла ціни на пальне

Як тільки Володимир Зеленський прийшов до влади, він постійно контролював ціни на пальне. Ба більше, щоб точно знати про все, він навіть започаткував регулярні наради з власниками АЗС й нібито між ними було порозуміння. Влада обіцяла їм боротися з незаконними заправками, а бізнес намагався не надто підвищувати ціни на бензин.



Володимир Зеленський / Фото Офісу Президента

Однак чим більше боротьба з нелегальними заправками нагадувала сутичку з вітряними млинами, тим вищою ставала вартість пального.

Не вигадавши нічого кращого, влада запровадила державне регулювання цін. Це пояснили тим, що АЗС отримують надприбутки в період, коли людям й без того не легко живеться під час пандемії COVID-19. Бензин, між іншим, продукт першої необхідності з огляду на затори.

Якою була реакція АЗС на рішення влади

Зрозуміло, що оваціями АЗС цю новину точно не зустріли. Вони поставили й собі руки в боки та сказали, що тоді не клієнти не побачать преміального пального.

Коли обидві сторони зрозуміли, що одними ультиматумами війну не виграти, почалися роз'яснення. Урядовці зі свого боку пояснили, що постанова не стосувалася преміального палива. Хоча, воно якраз найбільше додало в ціні, та й у самому документі про це ні слова.

Там також заявили, що націнка в будь-якому випадку під час пандемії не може становити 20 – 30%, тому такий тимчасовий захід є виправданим і його використовують в усьому світі.

Водночас в АЗС повідомляли, що взагалі не розуміють, за що їм "прилетіло".

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Експерти кажуть, що під регулювання потрапили саме ті, хто є найбільшими платниками податків у цій сфері. Тобто той, хто сплачує багато податків, має бути покараний та обмежений.

Водночас нелегалів ця постанова аж ніяк не зачепить. Лише завдяки схемам вони можуть економити до 12 гривень на літрі пального, тому це обмеження у 2 гривні вони навіть не помітять, на відміну від гігантів.

Ціна формується відповідно до світових котирувань. Це, до речі, у постанові уряду передбачено.Є логістичні витрати, зберігання, маркетинг, витрати на експлуатацію заправних станцій та податки. У ціні бензину А-95 40% – це податки, акциз і ПДВ, ще 40% – це закупівельна вартість і 20% – прибуток заправної станції,

– розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Однак щойно це рішення прийняли, міністра економіки Ігоря Петрашка звільнили. Збіг? Не думаю. Однак Петрашко пішов, а постанова залишилась.

Держава погана, а АЗС хороші

Ні, абсолютно! Картельна змова між операторами ринку АЗС дійсно існує і на цьому неодноразово наголошували як експерти, так й Антимонопольний комітет. Нагадаю, що він у нас для того й існує, щоб контролювати ціни на певні продукти та послуги.

Там навіть штрафи виписували, але вони зазвичай або мізерні, або успішно оскаржуються у судах самими АЗС. У крайньому разі, власники компанії визнають її банкрутом, щоб не платити штрафи й відкривають таку ж, але нову компанію. Потім вони починають все з початку.



В Україні запровадили держрегулювання цін на пальне / Фото Unsplash

Чим загрожують такі обмеження

Таким чином, ситуація з обмеженнями – це не більше ніж прикладання листка подорожника до перелому, а варто було б звернутися до травматолога.

Ба більше, ті ж аналітики застерігають, що таке ручне управління ринком може призвести до перерозподілу: менше пального з Литви, більше – з Росії та Білорусі. Втім, є й інші ризики. Наприклад у 2005 році після штучного обмеження цін утворився дефіцит палива та черги на автозаправках.

Що ж змінилось

Насправді – нічого. До цієї ситуації бензин марки А-95 на WOG чи ОККО коштував, наприклад, 30 гривень, з яких на бонусний рахунок мені нараховували 2 – 2,5 гривні, інколи більше. Зараз ціну встановили на рівні 30,22 гривні й моя знижка на пальне наразі дорівнює 50 копійкам.

Тобто ціна до регулювання складала 27,49 гривні, а після – 29,72. От така проста математика.

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Ну й ще один момент. Якщо ви зайдете на сайт "Слово і діло" та відкриєте статтю "Курс долара, ціни на продукти та основні економічні показники на момент обрання Зеленського президентом", то літр бензину А-95 у квітні коштував 28,99 гривні. Й це при тому, що тоді ще не було пандемії.

Тобто за 2 роки бензин здорожчав на 1 гривню. Багато це чи мало – вирішуйте самі.